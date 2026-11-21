Der Mitarbeiter von Anthropic behauptet, mit der KI Claude einen Beweis für das millennium-Problem gefunden zu haben. Gleichzeitig arbeiten andere Mathematiker an Lösungen.

Levent Alpöge, ein Mitarbeiter des US-Unternehmens Anthropic, behauptet, einen Beweis für die berühmte Riemannsche Vermutung gefunden zu haben. Die Mathematiker nutzte dabei die hauseigene Software Claude, um die jahrhundertealte Frage nach der Verteilung von Primzahlen zu lösen. Sollte sich diese Behauptung bestätigen, würde dies eine wissenschaftliche Sensation auslösen und die Mathematik grundlegend verändern.

Mechanismus des angeblichen KI-Beweises

Die Riemannsche Vermutung wurde im Jahr 1859 vom deutschen Mathematiker Bernhard Riemann aufgestellt. Sie betrifft die Frage, ob sich Primzahlen nach einem bestimmten Muster verteilen. Primzahlen sind Zahlen, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind, wie zum Beispiel 2, 3, 5, 7 und 11. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte niemand die Vermutung beweisen, weshalb sie als einer der wichtigsten ungelösten Probleme gilt.

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Alpöge beschreibt den Prozess der Beweisfindung als einzigartige Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Er habe die KI mit zwei unterschiedlichen mathematischen Ansätzen auf die richtige Spur gebracht. Kurz vor dem Ziel habe die Software jedoch die Führung übernommen. Er vergleicht das Verhalten von Claude damit, dass diese flog, tanzte und strahlte, während sie die Ziellinie erreichte. Der resultierende Beweis ist enorm umfangreich und würde in einer verständlichen Version mehr als 250.000 Seiten betragen.

Stakeholder-Positionen und kritische Prüfung

Die mathematische Gemeinschaft reagiert mit großer Skepsis auf die Ankündigung. Selbst Alpöge gibt offen zu, dass er die gesamte Beweisführung noch nicht vollständig verstanden hat. Seine aktuelle Aufgabe besteht darin, die komplexen Schritte nachzuvollziehen und sie für andere Mathematiker verständlich aufzubereiten. Ein abschließendes Urteil über die Gültigkeit des Beweises liegt derzeit noch nicht vor. Die Überprüfung durch unabhängige Experten ist ein kritischer Schritt, der nun folgen muss.

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Zusätzliche Spannung entsteht durch parallele Entwicklungen in der Mathematik. Der italienische Mathematiker Alessandro Masullo behauptet ebenfalls, einen Beweis für die Riemannsche Vermutung gefunden zu haben. Im Gegensatz zu Alpöges Ansatz verzichtet Masullo vollständig auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Er hat fast zwölf Jahre an seiner Lösung gearbeitet und einen Entwurf verfasst, der rund 940 Seiten lang ist.

Auswirkungen auf die mathematische Forschung

Die Riemannsche Vermutung ist eines der sieben sogenannten Millennium-Probleme. Im Jahr 2000 setzte das Clay Mathematics Institute für jedes dieser Probleme ein Preisgeld von einer Million Dollar aus. Bislang wurde offiziell nur eines dieser Probleme gelöst. Eine Bestätigung des Beweises durch Alpöge oder Masullo würde daher nicht nur akademisches Interesse wecken, sondern auch erhebliche finanzielle und声誉-mäßige Konsequenzen haben.

Masullo hatte seinen Entwurf ursprünglich zur Prüfung an Brian Conrad von der Stanford University übergeben. Beide planten eigentlich, etwa ein weiteres Jahr lang nach möglichen Fehlern zu suchen, bevor der Text weiteren Experten vorgelegt wurde. Die Veröffentlichung des angeblichen KI-Beweises durch Anthropic führte jedoch dazu, dass sie diesen Prozess beschleunigten und ihre Arbeit früher öffentlich machten.

Die wissenschaftliche Welt wartet nun gespannt auf die Ergebnisse der Begutachtung. Sollten sich sowohl der KI-gestützte Ansatz von Alpöge als auch der traditionelle Ansatz von Masullo als korrekt erweisen, müsste die Mathematik ihre bisherigen Konzepte zur Primzahlverteilung radikal überarbeiten. Derzeit steht die finale Validierung noch aus, doch die Bedeutung der potenziellen Entdeckungen ist unbestritten.