Leverkusen besiegt Köln 2:1 durch Tore von Garcia und Schick

Bayer Leverkusen gewinnt das Derby gegen 1. FC Köln mit 2:1. Alejandro Garnacho Garcia und Jeremie Frimpong erzielen die Treffer. Trainer René Wagner steht unter Druck.

Bayer Leverkusen hat das Derby gegen 1. FC Köln mit einem klaren 2:1-Sieg für sich entschieden und die Spannungen in Köln weiter verschärft. Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt, Schalke 04 und Union Berlin suchte der Gast aus der Domstadt verzweifelt nach der Wende. Stattdessen musste das Team von Trainer René Wagner ein weiteres Rückschlag einstecken, was die Kritik an der sportlichen Leistung und der taktischen Ausrichtung massiv steigerte. Die Leverkusener präsentierten sich in der Abwehr stabil und nutzten kontergefährliche Momente effektiv aus.

Effektive Standards und taktische Disziplin

Der entscheidende Impuls für das Spielgeschehen kam früh. In der siebten Minute verwandelte Alejandro Garnacho Garcia einen Freistoß aus 19 Metern mit einer Ballgeschwindigkeit von 111 km/h zum 1:0. Dieser Treffer traf den Nerv der Leverkusener, die in der vergangenen Champions-League-Niederlage gegen Marseille (0:1) oft als wenig kämpferisch kritisiert worden waren. Genau dieser Spieler, dessen Zweikampfverhalten zuvor von Teamkollege Robert Andrich öffentlich als mangelhaft bezeichnet wurde, bewies nun taktische Disziplin. Er ließ den Ball nicht einfach liegen, sondern sorgte für die notwendige Präzision im Abschluss.

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Kölner Chancen und umstrittene Schiedsrichterentscheidungen

Trotz der frühen Führung blieb das Spiel bis zur Halbzeit offen, doch Köln hatte eigene Möglichkeiten, das Ergebnis zu drehen. In der 49. Minute zeigte sich der 19-jährige Stürmer Moore im Duell mit Medina deutlich besser und forderte nach dem Fall vehement einen Elfmeter. Das Video zeigt jedoch, dass der Schiedsrichter Zwayer die Aktion korrekt als normales Zweikampfsituation einstufte. Drei Minuten zuvor hatte Moore bereits eine Gelbe Karte für einen unnötigen Check erhalten. Die Schiedsrichterentscheidung, Moore nicht mit Gelb-Rot zu bestrafen, sorgte für Diskussionen, blieb aber Teil des Spiels.

Der 1. FC Köln blieb trotz aller Bemühungen ohne Erfolg. Malek El Mala sorgte für das einzige Kölner Tor in der Nachspielzeit. Nach einer Flanke seines Bruders Said traf Malek El Mala zum 1:2, doch dieser Treffer kam für die Heimmannschaft viel zu spät. In der 85. Minute hatte Jeremie Frimpong bereits den 2:1-Endstand besiegelt, der den Sieg sicher machte und die Stimmung im Stadion endgültig kippen ließ.

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Abwehrstärke und individuelle Leistungen

Die Defensive von Bayer Leverkusen zeigte sich in dieser Partie außerordentlich robust. Die Abwehrreihen um Quansah (1,90 Meter) und Tapsoba (1,92 Meter) stellten eine unüberwindbare Barriere dar. Gegen die schnellen Angreifer des 1. FC Köln, insbesondere gegen die El-Mala-Brüder, gab es kaum Raum zum Durchkommen. Während Said El Mala in früheren Partien noch durch seine Schnelligkeit beeindruckte, fand er diesmal kaum Freiräume in der Strafraumzone. Diese defensive Stabilität war ein Schlüsselfaktor für den Dreierpunkt der Leverkusener.

Die taktische Ausrichtung von Xabi Alonso erwies sich als erfolgreich. Durch das frühe Tor aus einer Standardsituation wurde Köln gezwungen, offensiver zu werden, was Räume hinten frei ließ. Obwohl Köln in der Nachspielzeit noch ein Tor schaffte, reichte dies nicht, um das Blatt zu wenden. Der Sieg gegen den direkten Stadtrivalen ist ein wichtiges Statement für die Mannschaft, die in der Tabelle weiter nach oben vorrücken möchte.

Druck auf Trainer René Wagner wächst

Nach dem Derby-Sieg von Leverkusen rückt der Druck auf den 1. FC Köln Trainer René Wagner erneut in den Fokus. Die drei aufeinanderfolgenden Niederlagen und das nun erneute schlechte Derby-Ergebnis lassen die Forderungen nach einer Personalie lauter werden. In zwei Wochen steht die Jahreshauptversammlung des Vereins an, in der die sportliche Lage und die Führung des Trainers thematisiert werden könnten. Fans und Funktionäre beobachten die Entwicklung genau, da der nächste Gegner, Bayern München, ein weiterer Test für die Mannschaft sein wird.

Die Kritik an der Leistung war nach dem Spiel deutlich spürbar. Vor allem die Chancenauswertung und die defensive Konstanz wurden hinterfragt. Während Leverkusen durch individuelle Klasse und taktische Disziplin punkten konnte, blieb Köln auf der Strecke. Die Zukunft von René Wagner hängt nun von der Reaktion in den nächsten Spielen ab, besonders im Duell gegen die Münchener. Bis dahin bleibt die Diskussion um die sportliche Zukunft im Könnersstadion weiter aktuell.