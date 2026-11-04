Leverkusen bestätigt Torwart-Plan gegen Marseille - Flekken startet

Bayer Leverkusen trifft in der Europa League auf Olympique Marseille. Trainer Carles Martínez setzt auf Mark Flekken im Tor und gibt Einblicke in die Verletzungsliste.

Bayer Leverkusen bereitet sich gezielt auf das Europa-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympique Marseille vor. Trainer Carles Martínez hat die Reihenfolge im Tor definitv geklärt. Nach dem Abschluss-Training am Mittwochnachmittag bestätigte der 42-jährige Coach, dass Mark Flekken die Nummer eins sein wird. Die Partie findet am Donnerstagabend um 21 Uhr statt und wird von RTL, RTL+ und Sky übertragen.

Torhüter-Entscheidung für das Rückspiel

Mark Flekken hat sich den Stammplatz bei Bayer Leverkusen zurückgeholt. Der 33-jährige niederländische Keeper stand bereits im Tor, als Leverkusen das Spiel gegen Celje mit 2:0 gewann. Auch beim 4:0-Erfolg in Polen wurde er eingesetzt. Er übernimmt damit die Rolle des Stammtorhüters im europäischen Wettbewerb. Stellvertreter Janis Blaswich spielte vor zwei Wochen beim 2:0-Auswärtssieg bei OFI Kreta, dem griechischen Pokalsieger. Martínez nutzt nun seine Erfahrung aus den vergangenen Spielen für die kommende Herausforderung.

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Abwehrvarianten und Gegneranalyse

In der Abwehrkette vor Mark Flekken plant der Trainer mit zusätzlichen Optionen. Ein französischer Akteur könnte sogar gegen seine Landsleute in der Startelf stehen. Auch Facundo Medina wird voraussichtlich gegen seinen Ex-Klub Marseille auflaufen. Der 27-jährige Abwehrspieler könnte entweder als Linksverteidiger oder in der Abwehrzentrale agieren. Medina beschreibt die französische Mannschaft als gut zusammengestellt und gut positioniert. Er warnt vor einem komplizierten und physischen Spiel. Für Leverkusen ist die richtige Mentalität und der richtige Ehrgeiz entscheidend.

Update zur Verletztenliste und Rückkehrspieler

Die Verletzungsliste der Werkself hat sich leicht entspannt. Eliesse Ben Seghir und Christian Kofane sind wieder ins Mannschaftstraining integriert. Ben Seghir wird jedoch voraussichtlich noch nicht am Donnerstag gegen Marseille auflaufen. Trainer Martínez betonte, dass hier Geduld gefragt ist. Sollte alles nach Plan verlaufen, soll der 21-jährige Marokkaner erst nach der aktuellen Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen. Die Entscheidung über die Nominierung von Kofane für den Kader fällt am Spieltag kurzfristig.

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Fortschritte bei Doué bleiben abzuwarten

Guéla Doué befindet sich noch in der Rehabilitation nach einer Wadenverletzung. Der 24-jährige Rechtsverteidiger und ivorische WM-Teilnehmer trainiert zwar wieder mit Ball auf dem Platz, mehr ist jedoch aktuell nicht möglich. Zuvor absolvierte Doué nur 27 Minuten beim 2:2-Unentschieden in Augsburg am 3. Spieltag der Bundesliga. Martínez erklärte, dass Doué Fortschritte macht, diese jedoch nicht im erwarteten Tempo stattfinden. Eine Rückkehr nach der Länderspielpause ist möglich, aber noch nicht sicher.

Die Vorbereitungen bei Bayer Leverkusen laufen weiter. Das Team konzentriert sich nun auf die taktischen Anforderungen des Rückspiels. Die klare Personalentscheidung im Tor gibt der Mannschaft Struktur. Alle Spieler müssen sich auf die physische Härte des Gegners einstellen. Die Analyse durch Medina unterstreicht die Schwierigkeit des Aufeinandertreffens. Leverkusen muss diese Hürde mit der richtigen Einstellung meistern.