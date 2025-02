Leverkusen-Boss Carro: Alonso bleibt wohl auch im nächsten Jahr Trainer

Fernando Carro, der Chef von Bayer Leverkusen, geht davon aus, dass Trainer Xabi Alonso auch in der kommenden Saison das Team leiten wird. Carro zeigte sich beeindruckt von Alonsos Erfolg und der positiven Entwicklung des Vereins.

Leverkusen-Chef Fernando Carro geht davon aus, dass Xabi Alonso auch im nächsten Jahr Trainer der Werkself sein wird. Er zeigt sich nachhaltig beeindruckt vom Einfluss des Erfolgstrainers Xabi Alonso und glaubt an einen Verbleib seines spanischen Landsmanns bei der Werkself. „Wir gehen davon aus, dass er nächstes Jahr der Trainer ist”, sagte Carro der französischen Nachrichtenagentur AFP.

„Nach dem letzten Jahr reicht es schon für eine Statue”, antwortete der 60-Jährige nicht ganz ernst gemeint auf die Frage, ob Alonso zukünftig ein Andenken gewidmet wird. Für ihn sei dessen famose erste Amtszeit als Trainer eines Profiteams keine Überraschung gewesen. „Wenn man einen Lebenslauf wie seinen hat, in dem er praktisch alles gewonnen hat, wenn man seine Persönlichkeit und seinen sportlichen Erfolg kombiniert, dann vervielfacht sich das, es beschleunigt sich”, erklärte Carro. Alonso (43) hatte Leverkusen im Oktober 2022 auf dem 17. Tabellenplatz übernommen und in der Saison 2022/23 noch auf Platz sechs geführt. Die Verpflichtung des unerfahrenen Trainers, der als Spieler Welt- und zweimaliger Europameister wurde, sei „kein Risiko” gewesen. In der vergangenen Saison gewann Bayer das Double und blieb national ohne Niederlage. Carro lobte Alonsos „großen Einfluss auf den Verein”, sagte aber: „Für mich ist es ein bisschen zu einfach, alles auf Xabi zu schieben.” Die Kombination aus „guten Leuten im Verein, der Professionalität und dem guten Management des Vereins” sei sehr positiv, sagte Carro: „Wir haben einen Verein, der sich in den letzten Jahren stark entwickelt hat.” Eine Frage nach der Zukunft Alonsos wurde auch direkt gestellt. „Er ist ein wettbewerbsfähiger Mensch”, sagte Carro: „Solange wir ihm ein Team bieten können, das wettbewerbsfähig ist und um alles kämpfen kann, ist es genauso wie bei Xabi – er ist hier glücklich.” (sid/mb





Bayer Leverkusen Xabi Alonso Trainer Fernando Carro Bundesliga

