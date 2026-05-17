Leverkusen frustriert nach Euro-League-Einverständnis

Leverkusen 1:1 gegen den HSV war bescheidend f?r die gesamte Saison. Leverkusen lag 21 (!) Punkte und neun davon in Heimspielen. Zudem wurde Leverkusen in der zweiten Saisonhalbzeit schlecht.

Frust nach dem 1:1 gegen den HSV bei den Bayer-Profis Mark Flekken, Jarell Quansah, Exequiel Palacios und Patrik Schick Frust statt Wunder . Leverkusen 1:1 gegen den HSV war bezeichnend für die gesamte Saison.

Best Chance ließ Bayer aus. Patrik Schick verballerte sogar einen Strafstoß beim Stand von 0:0. Platz 6 bedeutet Europa League. Das wichtigste Saisonziel wurde verfehlt.

'Das löst pure Enttäuschung aus', meint Kapitän Robert Andrich. Zwar hat Leverkusen in den Spielen gegen die Teams ab Platz 9 in der Tabelle gewonnen, aber insgesamt ließen die Werkself dabei 21 (! ) Punkte liegen, neun davon in Heimspielen. Gerade die Bilanz der zweiten Saisonhälfte (nur Platz 8 in der Rückrundentabelle!

) ist schlecht. Da wurden Leverkusen 14 Punkte gegen Mannschaften aus dem Keller verschenkt. Zum Glück durften Bayern und Dortmund in Leverkusen zu Gast kommen, wo mit souveränen Siegen bewiesen wurde, dass die Bayer-Profis Potenzial haben. Gibt es Potential, ist aber damit auch bereits gezeigt, dass Leverkusen im Vergleich zu seinen Konkurrenten Schwanden hat





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