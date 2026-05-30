Bayer 04 Leverkusen wird am 20. Juli im Ernst-Abbe-Sportfeld gegen den F.C. Carl Zeiss Jena antreten. Die Partie findet statt, um die Spielzeit für die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison zu testen. Die Jenaer können sich auf ein tolles Ereignis freuen, da sie sich in den kommenden Wochen bereits zwei Erstligisten in der ad hoc arena begrüßen dürfen. Das Wiedersehen zwischen Leverkusen und Jena wird sicherlich die Fans des F.C. Carl Zeiss Jena begeistern.

Die Anstoßzeit für das Heimspiel des F.C. Carl Zeiss Jena gegen Bayer 04 Leverkusen im Ernst-Abbe- Sport feld ist auf 18 Uhr festgelegt. Der Verein aus Jena darf in den kommenden Wochen bereits zwei Erstligisten empfangen.

Bereits am 12. Juli tritt Union Berlin zum offiziellen Saisonstart an. Das Duo aus Jena und Leverkusen ist eine besondere Chance für die jungen Spieler des F.C. Carl Zeiss Jena, sich mit einem europäischen Topverein zu messen.

Patrick Widera, Trainer des F.C. Carl Zeiss Jena, betont die Bedeutung des Spiels für die Entwicklung seiner Spieler. Das Meeting zwischen Leverkusen und Jena ist bereits das vierte Gastspiel der Werkself im Ernst-Abbe-Sportfeld. Die beiden Mannschaften trafen sich bereits mehrfach im DFB-Pokal, darunter im Viertelfinale 1992 und in den Erstrunden 2012 und 2024.

Die Pokalnacht im vergangenen Jahr hat sicher Eindruck hinterlassen, sodass sich Leverkusen das Wiedersehen mit dem F.C. Carl Zeiss Jena gewünscht hat. Die Nordostdeutsche Fußballvereinigung (NOFV) unterstützte die Planung des Highlights und kam den Jenaern bei den Ansetzungen der neuen Saison entgegen. Der F.C. Carl Zeiss Jena wird um den Höhepunkt herum kein Heimspiel haben





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