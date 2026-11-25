Leverkusen trifft am Mittwoch auf Lille. Hier finden Sie alle Infos zu Startzeit, TV-Sender, Stream und Kaderupdate zur Europa-League-Begegnung.

Bayer Leverkusen empfängt am Mittwochabend den französischen Vertreter OSC Lille zu einer entscheidenden Begegnung in der Europa League. Das Spiel beginnt um 21 Uhr. Für den FC Bayern München, der ebenfalls im Wettbewerb vertreten ist, steht ein Sieg unter Druck, um die Qualifikation für die nächste Runde sicherzustellen. Sportbild hat die wichtigsten Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Live-Übertragung und Streaming-Optionen

Es gibt keine Übertragung im Free-to-Air Fernsehen in Deutschland. Das Spiel ist ausschließlich bei DAZN live zu sehen. Zuschauer müssen über ein entsprechendes Abonnement verfügen, um die Partie verfolgen zu können. Eine Alternative zum kostenpflichtigen Streaming-Dienst besteht nicht für das breite Publikum.

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Positionen und Qualifikationsziele im Überblick

Die Gäste aus München stehen nach vier Spieltagen mit acht Punkten auf Rang 13. Um die Top acht noch zu erreichen und sich somit direkt für das Königsklassen-Achtelfinale zu qualifizieren, muss dringend ein Sieg her. Zuletzt gab es ein Unentschieden gegen Arsenal mit einem Ergebnis von 2 zu 2. Der Gegner aus Lille steht auf dem vorletzten Platz mit einem Punkt deutlich schlechter da.

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Kaderprobleme und verletzungsbedingte Ausfälle

Bei den Münchenern fehlen mit Saibari und Gnabry zwei Spieler aufgrund von Verletzungen. Zusätzlich steht hinter Luis Diaz, der 29 Jahre alt ist, ein Fragezeichen wegen seines Gesundheitszustands. Michael Olise wird ebenfalls als nicht verfügbar genannt. Diese Ausfälle schwächen die offensive Flexibilität der Mannschaft erheblich.

Mentalität und Hoffnung im Kader

Belanglos ist die Situation nicht, da andere Spieler die Verantwortung übernehmen müssen. Der Belgier Luis Diaz wollte bereits nach dem Spiel gegen Köln keine Ausreden hören. Er betonte, dass andere Jungs die Mannschaft jetzt tragen müssen. Abwehrspieler Konrad Laimer, ebenfalls 29 Jahre alt, ist vom verbleibenden Kader überzeugt. Er sagt, er sei überzeugt, dass das Team das schaffen kann und die Ergebnisse einfahren wird, bis hoffentlich wieder alle fit sind.