Bayer Leverkusen, trainiert von Xabi Alonso, gelang gegen den Tabellenführer FC Bayern München ein überraschendes 0:0 im Bundesliga-Topspiel. Trotz acht Punkte Vorsprung in der Tabelle sind die Bayern nicht mehr so eindeutig dominant, wie sie es in der Vergangenheit waren. Alonso's Mannschaft zeigte eine starke Leistung und die Bayern mussten sich auf ein historisch unterlegenes Spiel einstellen. Die Begegnung könnte sich in der Zukunft wiederholen, da beide Teams im Achtelfinale der Champions League aufeinandertreffen könnten.

Die Bayern Münchens Reise zur 34. deutschen Meisterschaft war mit einem denkbar knappen 0:0 gegen den starken Noch-Meister Bayer Leverkusen erschüttert. Obwohl das Titel-Comeback in der Fußball- Bundesliga für die Münchner nach diesem knappen Remis kaum mehr zu gefährden ist, scheint ihnen ein neuer Gegner aufzutreten, der sie in der Champions League vor große Herausforderungen stellen könnte.Dieser Gegner ist nichts anderes als der Trainer von Bayer Leverkusen , Xabi Alonso .

Der ehemalige Real Madrid und Bayern München Profi ist mit seinem Team für die Münchner zur unerwünschten «Bestia Negra» geworden, ein Vergleich, der den Bayern einst selbst im Verhältnis zu Real Madrid zusteht. Alonso blieb in seinen sechs Spielen als Bayer-Trainer gegen die Bayern ungeschlagen und zeigte am Samstagabend im Bundesliga-Gipfel eindrucksvoll, wer aktuell die stärkste deutsche Mannschaft ist. Trotz eines acht Punkte Vorsprungs in der Tabelle sind es nicht die Bayern.Christoph Freund, Münchens Sportdirektor, anerkannte die Leistung von Leverkusen: «Leverkusen war am Punkt da, die waren richtig, richtig intensiv unterwegs und die haben es sehr, sehr gut gemacht.» In einem Spiel, in dem die Bayern laut Statistik historisch unterlegen waren, wurden die Münchner auf ihre Grenzen getrieben. Das erste Schüsschen kam erst nach mehr als 70 Minuten, was laut Statistiken seit mehr als 30 Jahren nicht mehr passiert ist. Torwart Manuel Neuer bekannte: «Es ist vielleicht glücklich heute. Wichtig war, dieses Spiel nicht zu verlieren. Natürlich wäre es besser gewesen zu gewinnen. Aber das hätten wir heute auch nicht verdient gehabt.»Thomas Müller, der Münchner Stürmer, bezeichnete das Remis als «wunderbaren Punkt» und betonte, dass man seinen Weg weitergeht. Auch Bayer Leverkusens Trainer Vincent Kompany, der vor seinem Meisterstück in der Premier League steht, reagierte fast etwas abweisend auf die Kräfteverhältnisse auf dem Platz. «Wir haben fast 100 Tore geschossen», sagte Kompany mit Blick auf alle bisherigen Pflichtspiele unter seiner Leitung. «Wir waren in fast jedem Spiel immer dominant. Heute nehmen wir diesen Punkt mit und haben gut verteidigt.» Auch Kompany konnte Alonsos Leverkusener bisher nicht knacken und auch im sechsten Duell gegen die Münchner hatte sich der Baske etwas ausgedacht. Ohne nominelle Spitze - die Torjäger Patrik Schick und Victor Boniface blieben überraschend auf der Bank - hatte Bayer im Mittelfeld mehr Dominanz. Zudem presste Alonsos Team sehr hoch und Innenverteidiger Jonathan Tah stand Topstar Jamal Musiala teilweise schon weit jenseits der Mittellinie auf den Füßen. Tah sagte nach dem absurden Ergebnis angesichts von 16:2 Torschüssen: «Also wir müssen das Spiel, glaube ich, ganz klar gewinnen. Das war offensichtlich mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, mit der Dominanz, wie wir gespielt haben.» Die ausgeruhtere Werkself brachte deutlich mehr Energie auf den Platz als die Bayern, die sich am Mittwoch in der Champions League noch zu einem 2:1 bei Celtic Glasgow gemüht hatten. Als bestem deutschen Team der Champions-League-Vorrunde blieben Leverkusen die Achtelfinal-Playoffs dagegen erspart. Schon in gut zwei Wochen könnte es in der Königsklasse in der Runde der letzten 16 wieder zum Aufeinandertreffen beider Teams kommen. Für die Bayern, die am 31. Mai unbedingt das Finale daheim in der Allianz Arena absolvieren wollen, ist dies aktuell alles andere als reizvoll.





