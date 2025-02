Leverkusen hält Bayern im engen Rennen

Bayer Leverkusen und Bayern München spielten am Samstagabend ein 0:0 Unentschieden. Damit ist der Vorsprung der Münchner in der Bundesliga weiterhin acht Punkte. Die Mannschaft von Vincent Kompany ist dem anvisierten Meistertitel damit einen großen Schritt näher gekommen.

Bayer Leverkusen s Verfolger ist im Topspiel des 22. Spieltags gegen die biedere Bayern nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Der Vorsprung der Münchner beträgt weiterhin acht Punkte. Die Mannschaft von Vincent Kompany ist dem anvisierten Meistertitel damit einen großen Schritt näher gekommen. Der Rückstand der Leverkusener auf den Rekordmeister beträgt somit weiterhin acht Punkte. Dabei war die Werkself den Bayern am Samstagabend hochüberlegen.

\(Die Elf von Xabi Alonso bestimmte das Geschehen über die gesamte Spielzeit. Bereits vor der Pause hatten die Gastgeber zwei große Chancen zur Führung. Frimpong (21.) und Tella (25.) scheiterten jeweils knapp an der Latte. Die Bayern führen gegen Kiel komfortabel mit 4:0, sie werden dann aber nachlässig. Durch zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit gerät der Sieg tatsächlich noch in Gefahr. Nur selten kamen die Gäste von der Isar gefährlich vor das Gehäuse der Leverkusener. Die erste nennenswerte Chance hatten die Bayern in der 44. Minute durch Harry Kane, der nach einem Freistoß per Kopf an den Ball kam, aber das Leder deutlich über den Kasten setzte. \Der Einbahnstraßen-Fußball verstärkt sich im zweiten Durchgang zusehends. Bayer schnürte den Gegner mit seinem gewohnt sicheren Kurzpass-Stafetten in dessen Hälfte ein und suchte angetrieben von Florian Wirtz geduldig nach den sich bietenden Lücken in der Abwehr der Bayern. Bayer Leverkusen baut seine eindrucksvollen Erfolgsserien weiter aus und lässt Bayern-Bezwinger Frankfurt nicht den Hauch einer Chance. Das Highlight ist Wirtz' Tor zum 3:0. Die brenzligen Szenen spielten sich vor dem Tor der Bayern ab. Tella (59.) verzog im Gewühl mit einem Seitfallzieher knapp. Kurz danach rettete Ito nach einem Kopfball von Tella auf der Linie. Die Kompany-Elf kam ob der drückenden Überlegenheit der Gastgeber kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Der eingewechselte Leon Goretzka sorgte zehn Minuten vor dem Ende mit einem Kopfball für einen seltenen Moment der Entlastung. Florian Wirtz vergab in der Nachspielzeit frei vor Manuel Neuer die vielleicht beste Gelegenheit für die Bayer-Elf. Am Ende erzitterten sich die ungewohnt bieder auftretenden Bayern ein glückliches Unentschieden. Borussia Dortmund hinkt in der Bundesliga weiter den Ansprüchen hinterher. Der BVB unterlag beim VfL Bochum 0:2 und hat weiteren Boden im Kampf um die Europapokal-Plätze verloren.





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundesliga Bayern München Bayer Leverkusen Meisterschaft Topspiel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusen gegen Bayern München: Schlüsselduell im Bundesliga-RennenDas Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München am heutigen Abend (18:30 Uhr/Sky) ist ein Highlight in der Bundesliga. Der FC Bayern führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung an, Bayer Leverkusen muss unbedingt gewinnen, um noch eine Chance im Titelrennen zu haben. Im Fokus stehen einige Schlüsselfiguren, wie Florian Wirtz gegen Jamal Musiala, Granit Xhaka gegen Joshua Kimmich und Patrik Schick gegen Harry Kane.

Weiterlesen »

Bayer 04 Leverkusen - Bayern München : | 22. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Bayer 04 Leverkusen - Bayern München

Weiterlesen »

Chancenlose Bayern entführen einen Punkt aus LeverkusenSpielbericht zum Spiel Bayer 04 Leverkusen - Bayern München

Weiterlesen »

Bayer 04 Leverkusen live im Ticker: Raum verkürzt: Leipzig gegen Leverkusen wieder dranHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen live am 25/01/2025. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Er fehlt schon im Liga-Kader: Holt Bayer diesen Spanier?Holt Bayer einen Alonso-Landsmann für die Abwehr?

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Dritter Winter-Zugang: Mario Hermoso schon in LeverkusenDer Nächste bitte! Bayer Leverkusen schlägt weiter auf dem Transfermarkt zu. Mario Hermoso kommt als dritter Winter-Neuzugang.

Weiterlesen »