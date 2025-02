Leverkusen hält Bayern ohne Sieg, aber auch ohne Torschuss

Bayer Leverkusen dominierte das Gipfeltreffen der Bundesliga gegen den FC Bayern München, konnte den Tabellenführer aber nicht bezwingen. Trotz hoher Spielanteile und guter Chancen blieben die Leverkusener ohne Treffer. Bayern verteidigte mit Glück und blieb auch ohne eigene Chance am Ball.

Beim Gipfeltreffen der Bundesliga zeigte nur eine Mannschaft eine Top-Leistung . Bayer Leverkusen dominierte die Münchner über nahezu das gesamte Spiel, verpasste es aber, sich dafür zu belohnen. So entführte Bayern auch ohne einen Schuss auf das Tor einen Zähler. Ein Jahr und fünf Tage nach der Vorentscheidung im Meisterschaftskampf der Saison 2023/24 waren die Bayern erneut zu Gast in Leverkusen. Auch diesmal hatte das Gipfeltreffen Finalcharakter, allerdings mit deutlich anderen Vorzeichen.

Waren es im Vorjahr noch die Leverkusener gewesen, die als Tabellenführer in die Partie gingen und sich mit einem 3:0 auf fünf Punkte absetzten, ging diesmal der Rekordmeister mit acht Punkten Vorsprung ins Spiel. Für Leverkusen war der Sieg also fast schon Pflicht, um die Mission Titelverteidigung am Leben zu erhalten. Coach Xabi Alonso, der zuvor in fünf Spielen gegen Bayern mit fünf verschiedenen Ansätzen drei Siege und zwei Remis holte, wusste auch diesmal zu überraschen. Seine Werkself begann ohne einen echten Stürmer, Boniface und Schick saßen beide auf der Bank. Wirtz, der beim Extrem intensive und bis zum Schluss spannende Partie, in der sich allerdings nur Leverkusen auf höchstem spielerischen und taktischen Niveau bewegte. Von der Ausrichtung ähnelte der Ansatz dem vom 3:0 aus dem Vorjahr - und nach einem verhaltenen Beginn beider Mannschaften waren es wieder die Leverkusener, die Gefahr versprühten. Nachdem Wirtz aus spitzem Winkel an Neuers Fußabwehr gescheitert war, flog der Ball im hohen Bogen in den Fünfmeterraum und auf den Kopf von Frimpong. Der Rechtsaußen köpfte aus kurzer Distanz an die Latte (21.). Kurz darauf war es dann Hincapies Flanke, die Tella freistehend aus der Luft direkt nahm und aus sechs Metern ebenfalls an den Querbalken lenkte (25.). unter der Woche bei Celtic Glasgow keine Wirkung. Upamecano, Pavlovic, Coman und auch Ito, erstmals seit seinem Sommerwechsel und dem anschließenden Mittelfußbruch in der ersten Elf, waren mit ihrer Mannschaft defensiv gefordert und verhinderten mit einer Portion Glück den Pausenrückstand, nach vorne gelang dafür nichts. Lediglich Kane kam kurz vor der Pause nach einem Freistoß per Kopf zum Abschluss, anschließend ging die Fahne jedoch hoch (45.). So blieben die Gäste im ersten Durchgang ohne einen einzigen Torschuss. Dennoch - oder aus Leverkusener Sicht gerade deshalb - kamen die Teams unverändert aus der Pause. Die zweiten 45 Minuten begannen zerfahren, mit vielen kleinen Fouls. Unter anderem hatte Musiala Glück, um eine Gelbe Karte herumgekommen zu sein (47.), Pavlovic wurde verwarnt (53.). Mit der Zeit kippte die Partie aber wieder in die Richtung der Gastgeber. Bei einer Ecke, die aus einem Wackler von Neuer resultierte, landete der Ball über Tah, Xhaka und Bayerns Kim bei Tella, der aus sechs Metern zum Seitfallzieher kam. Sein artistischer Versuch ging knapp vorbei (59.). Noch enger wurde es bei einer weiteren Ecke in der 65. Minute. Diesmal legte Tah am zweiten Pfosten direkt zu Tella ab, der aufs rechte Eck köpfte. Dort stand Ito richtig und klärte per Kopf auf der Linie. Kompany reagierte mit einem Vierfachwechsel, brachte Sané, Gnabry, Goretzka sowie Stanisic (69.) und sah wenig später immerhin den ersten offiziellen Abschluss seiner Mannschaft. Nach einem Konter kam Kane aus halblinker Position an der Strafraumkante zum Schuss, wurde aber geblockt (73.). Goretzka verdoppelte die Statistik mit einem Kopfball, der jedoch deutlich vorbeiging (81.). Hradecky blieb also über 90 Minuten beschäftigungslos, die Bayern ohne echte Chance und sogar ohne einen Eckball. Ganz anders sein Gegenüber Neuer. Leverkusen blieb - wie fast über die ganze Spielzeit - am Drücker, näherte sich immer wieder der Führung, doch es sollte nicht sein. Frimpongs Flanke bereinigte Neuer knapp vor Wirtz (83.), der eingewechselte Adli scheitere per Volley aus sechs Metern ebenfalls am Münchner Schlussmann und Wirtz setzte seinen Schuss aus ähnlicher Position knapp vorbei (90.+1). So blieb es beim glücklichen 0:0 für die harmlosen Münchner, die damit den Vorsprung von acht Punkten an der Tabellenspitze halten. Schon am Dienstag (21 Uhr) steht das nächste wichtige Spiel für die Bayern an. Celtic Glasgow gastiert zum Play-off-Rückspiel der Champions League in der Allianz Arena. Die Leverkusener, die sich darüber ärgern müssen, sich für einen hochdominanten Auftritt nicht belohnt zu haben, müssen aufgrund der direkten Achtelfinalqualifikation erst am Samstag (15.30 Uhr) wieder ran. Dann geht es nach Kiel





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundesliga Bayer Leverkusen FC Bayern München Fußball Top-Leistung Sieg Dominanz Chance Torschuss

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Leverkusen hält Bayern-Druck durch 3:1-Sieg gegen HoffenheimBayer Leverkusen hat den Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München auf sechs Punkte gehalten, indem sie gegen Hoffenheim mit 3:1 siegten. Die Werkself dominierte das Spiel zunächst und verteidigte den Sieg nach dem Platzverweis für Grimaldo souverän.

Weiterlesen »

Schneider erwartet klaren Leverkusen-Sieg gegen BayernEx-Nationalspieler Bernd Schneider rechnet im Titel-Kampf mit einem klaren Heimsieg von Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München. Leverkusen spiele trotz der gestiegenen Erwartung eine starke Saison und tanze auf drei Hochzeiten mit Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

Weiterlesen »

Bayern München sichert sich mit 0:0 Sieg gegen Bayer Leverkusen den TitelkampfBayern München hat mit einem 0:0 Sieg gegen Bayer Leverkusen den Titelkampf in der Bundesliga entschieden. Die Münchner legten ihren Vorsprung auf den amtierenden Meister aus und dominierten das Spiel von Beginn an. TV-Experte Lothar Matthäus war überrascht von der offensiven Schwäche von Bayer Leverkusen und glaubt, dass der Titelkampf damit entschieden ist.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen verpasst trotz Dominanz Sieg gegen Bayern MünchenBayer Leverkusen verpasst im Topspiel gegen den FC Bayern trotz starker Leistung und Chancenüberlegenheit einen wichtigen Sieg. Trainer Xabi Alonso setzt auf einen ungewöhnlichen Plan ohne echten Mittelstürmer, der zunächst gut funktioniert, aber am Ende zu wenig Offensivpower in der Schlussphase führt.

Weiterlesen »

FC Bayern München: Dreesen lobt Mannschaft nach Celtic-Sieg und blickt auf LeverkusenDer FC Bayern München hat nach seinem 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Celtic Glasgow eine gute Ausgangslage für das Champions-League-Achtelfinale geschaffen. CEO Jan-Christian Dreesen zeigte sich nach dem Spiel begeistert von der Leistung seiner Mannschaft und blickt positiv auf das kommende Spiel gegen Bayer Leverkusen.

Weiterlesen »

FC Bayern sieht 0:0 bei Leverkusen wie einen SiegDer FC Bayern München empfand das 0:0 im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen als einen Punktgewinn, obwohl die Leverkusener die Partie dominierten. Sportdirektor Max Eberl lobte die ungewöhnliche Kampfgeist der Bayern und erkannte die Bedeutung des Unentschieden in der Meisterschaftskampf an. Auch Torwart Manuel Neuer zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis und würdigte die Leistung der Werkself.

Weiterlesen »