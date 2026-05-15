Leverkusen hofft auf Schützenhilfe: Frankfurt muss Stuttgart schlagen, Gladbach gegen Hoffenheim gewinnen

Trainer Kasper Hjulmand betont, dass Leverkusen hofft auf Schützenhilfe, um noch in die Champions League zu kommen. Frankfurt muss Stuttgart schlagen und Gladbach gegen Hoffenheim gewinnen, um Leverkusen von Platz 6 auf 4 zu klettern. Nathan Tella kann nicht spielen, und Malik Tillman, Ernest Poku und Eliesse Ben Seghir sind Alternativen auf der linken Seite.

Sie wissen, dass sie ein kleines Wunder benötigen. Aber Leverkusen glaubt an die Mini-Chance im Kampf um die Champions League .

"Es ist noch nicht vorbei - das wäre meine Überschrift", meint Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand (54) vor dem letzten Saisonspiel gegen den HSV (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Bayer braucht Schützenhilfe: Frankfurt muss Stuttgart schlagen und Gladbach gegen Hoffenheim gewinnen. Dann würde Leverkusen bei einem eigenen Sieg noch von Platz 6 auf 4 klettern. Hjulmand betont: "Wir wollen natürlich unbedingt dieses Spiel gewinnen und dann mit Hoffnungen in die zwei anderen Stadien schauen.

Unsere Aufgabe ist es, mit Konzentration, der richtigen Mentalität und Energie in unserem Stadion zu spielen und dieses Spiel zu gewinnen. Dann können wir nur hoffen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen und versuchen, die Saison mit 61 Punkten zu beenden.

". Nicht spielen kann Nathan Tella (26). Der Außenstürmer fehlte schon beim 1:3 in Stuttgart wegen muskulärer Probleme.

"Es ist nichts Schlimmeres, aber Nathan kann nicht dabei sein", stellt Hjulmand klar. Alternativen auf der linken Seite sind Malik Tillman (23), Ernest Poku (22) und Eliesse Ben Seghir (21). Am vergangenen Spieltag hatte die Werkself die Chance auf die Qualifikation zur Königsklasse aus den eigenen Händen gegeben.

"Wir waren natürlich enttäuscht - nicht nur über das Ergebnis, sondern auch über unsere Leistung. Stuttgart war besser in diesem Spiel. Es war nie ein enges Spiel", blickt Hjulmand zurück. Der Däne wiederholt sich: "Es ist nicht vorbei.

Wir haben noch ein Spiel. Und Frankfurt ist eine gute Mannschaft. Sie müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen, um noch nach Europa zu kommen.

". Und Bayer darf sich am Ende nicht vorwerfen lassen, die eigene Aufgabe nicht bewältigt zu haben





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