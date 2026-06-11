Leverkusen in Transfer-Modus: Neue Zugänge und Taktik von Trainer Carles Martínez

Leverkusen hat die Kaderplanung in Schwung gebracht, nachdem Trainer Carles Martínez am Freitag verpflichtet wurde. Der Spanier hat bereits Gespräche mit den Wunsch-Zugängen geführt und hat am Mittwoch einen Super-Teenie unter Vertrag genommen. Bayer hat einen Transfer vorbereitet, und Martínez hat die finalen Gespräche geführt, um Afonso Moreira von Olympique Lyon zu begeistern. Leverkusen ist flüssig und hat die Ablöse für Piero Hincapié bereits erhalten, der zum FC Arsenal gewechselt ist.

Leverkusen im Einkaufs-Modus! Seit der Verpflichtung von Trainer Carles Martínez (42) am vergangenen Freitag nimmt die Kaderplanung richtig Fahrt auf. Der Spanier, der von Toulouse in Frankreich kommt, hat bereits mit allen Profis der Werkself gesprochen – und mit den Wunsch- Zugänge n.

Am Mittwoch unterschrieb Super-Teenie Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC. Jetzt ist schon das nächste Top-Talent im Anflug auf Leverkusen. Nach BILD-Informationen sprach Martínez zuletzt mit Afonso Moreira (21) von Olympique Lyon. Leverkusens Trainer verfolgte den Portugiesen in der vergangenen Saison in der französischen Liga.

Bayer hat einen Transfer vorbereitet. Martínez führte die finalen Gespräche, um den Spieler zu begeistern. Jetzt kann es schnell gehen. Moreira kam 2025 für zwei Mio.

Euro Ablöse aus der zweiten Mannschaft von Sporting Lissabon nach Lyon. Er startete auf Anhieb durch: acht Treffer und elf Vorlagen in 37 Pflichtspielen. Der Aufstieg trieb den Preis nach oben. Die Ablöse liegt bei 25 bis 30 Millionen Euro.

Weil Lyon in finanziellen Schwierigkeiten steckt, soll der Transfer schnell über die Bühne gehen. Der neue Leverkusen-Trainer Carles Martínez (42) gibt sofort Vollgas – bei den eigenen Spielern und bei potenziellen Zugängen. Leverkusen ist flüssig. Die Ablöse für Piero Hincapié (24), der im vergangenen Sommer zum FC Arsenal gewechselt ist, fließt erst in diesem Jahr.

Der Verteidiger spült 60 Millionen Euro in die Kasse, die sofort in die Mannschaft investiert werden können. Moreira gilt als Wunsch-Spieler von Bayer und des neuen Trainers. Martínez will taktisch zwar flexibel sein. Er plant nach BILD-Informationen aber mit einem 4-3-3 als Basis-System.

Deshalb wird ein Außenstürmer gesucht. Moreira spielte in Lyon auf der linken Seite. Er ist ein Rechtsfuß, zog gerne nach innen. Der portugiesische U21-Nationalspieler kann aber auch auf der rechten Seite spielen.

Er bringt das mit, was Leverkusen in der vergangenen Saison häufig fehlte: extreme Geschwindigkeit auf der Außenbahn





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