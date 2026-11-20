Bayer 04 Leverkusen bereitet ein konkretes Transferangebot für Wael Mohya vor. Der 17-jährige Nationalspieler steht im Fokus der Champions-League-Teilnehmer, die auf langjährige Beziehungen zu seinem Berater bauen.

Der 17-jährige offensive Mittelfeldspieler Wael Mohya hat gerade erst von Bundestrainer Jürgen Klopp die Berufung in die deutsche Nationalmannschaft erhalten. Dies hat das Interesse an dem jungen Star aus Mönchengladbach drastisch geschürt, wobei der FC Bayer 04 Leverkusen mit seiner Strategie einen klaren strategischen Vorteil gegenüber Konkurrenten wie RB Leipzig, Borussia Dortmund und dem FC Bayern München besitzt. Während viele Vereine versuchen, das Talent zu gewinnen, setzt Leverkusen auf die bereits bestehenden, langjährigen Verbindungen zur Agentur des Spielers, um den Transfer erfolgreich abzuschließen und die junge Hoffnung von Borussia Mönchengladbach abzuwerben.

Strategische Verankerung durch Berater

Leverkusen hat sein Interesse an Wael Mohya bereits vor längerer Zeit offiziell bei dessen Berater Thies Bliemeister hinterlegt, der als Deutschland-Chef der renommierten Sportagentur CAA Stellar fungiert. Die Führung von Bayer Leverkusen, angeführt von Sportchef Simon Rolfes, pflegt seit vielen Jahren ein besonders gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu Bliemeister, was den Kommunikationskanal deutlich beschleunigt und effizienter gestaltet als bei anderen Interessenten. Es wurde bereits vereinbart, dass sich die Parteien in Kürze zu konkreten Verhandlungen zusammenfinden werden, um den Weg für eine Einigung freizumachen. Im direkten Anschluss an diese Gespräche plant Leverkusen, den direkten Kontakt sowohl mit Wael Mohya als auch mit dessen Familie aufzunehmen, parallel dazu erfolgen aber auch Gespräche mit Borussia Mönchengladbach als aktuellem Arbeitgeber des Talents.

Also read Transfer-Update: Bayer Leverkusen und Bayer 04 Leverkusen streben Wael Mohya an

Hohe Vollzugsquote bei Jugendstars

Ein entscheidender Faktor, der Leverkusen von den Bundesliga-Konkurrenten unterscheidet, ist die enorme Vollzugsquote, wenn der Verein einmal richtig in die Jagd nach einem Jungstar einsteigt. Die Vereinsführung lässt nicht locker und treibt die Verhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss durch, was sich in jüngster Vergangenheit mehrfach bewiesen hat. So konnte Bayer 04 Leverkusen im Jahr 2025 im intensiven Wettbewerbsrennen um den 20-jährigen Ibrahim Maza durchgesetzt werden. Im darauffolgenden Jahr sicherte sich der Klub die Zusage von Kennet Eichhorn, der mit 17 Jahren ebenfalls von allen großen Klubs der Bundesliga sowie den Spitzenvereinen Europas umworben wurde. Beide Talente stammten von Hertha BSC und zeigen, wie erfolgreich Leverkusens Ansatz bei der Akquise junger, vielversprechender Spieler ist.

Advertisement

Realistische Ablösesumme und Perspektiven

Wael Mohya selbst möchte mit seinem aktuellen Verein Mönchengladbach einen neuen Vertrag aushandeln, doch die sportliche Situation der Borussia, die sich aktuell auf dem Tabellenletzten Platz befindet, schränkt die Verhandlungsposition leicht ein. Aufgrund dieser Lage und der noch kurzen Vertragslaufzeit ist davon auszugehen, dass die Ablösesumme für den Nationalspieler nicht mehr stark ansteigen wird. Das Portal Transfermarkt.de stuft den aktuellen Marktwert von Wael Mohya auf 17 Millionen Euro ein. Für einen möglichen Wechsel im Jahr 2027 wird realistisch mit einer Ablösesumme in der Größenordnung von 20 Millionen Euro gerechnet, eine Summe, die Bayer 04 Leverkusen offenbar bereit ist, für einen so jungen und talentierten Spieler zu investieren.

Verlockende Perspektiven für den Spieler

Leverkusen lockt den 17-Jährigen nicht nur finanziell, sondern vor allem mit der sportlichen Perspektive auf viele Einsätze auf höchstem Niveau sowie der Chance, sich vom vielversprechenden Talent zum festen Star im Profikader zu reifen. Der Klub verweist hierbei erfolgreich auf eigene Erfolge bei der Entwicklung junger Spieler, wie zum Beispiel bei Kai Havertz, der mittlerweile beim FC Arsenal spielt, oder bei Florian Wirtz, der aktuell für Liverpool aktiv ist, sowie dem jüngsten Beispiel Ibrahim Maza. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil für Wael Mohya ist die geografische Nähe: Bei einem Transfer nach Leverkusen müsste der offensive Mittelfeldspieler sein privates Umfeld in Mönchengladbach nicht verlassen, was die Umstellung auf das neue Leben als Profi deutlich erleichtern würde und die Attraktivität des Angebots weiter erhöht.