Leverkusen's Kasper Hjulmand's future uncertain after last Bundesliga match

The future of Bayer 04 Leverkusen's coach Kasper Hjulmand is uncertain after the last Bundesliga match against Hamburg. The Danish coach's contract expires in 2027, and there have been rumors of his departure.

"Wir müssen das Spiel gewinnen und eine gute Leistung abliefern. " Mehr sagt Leverkusen s Sport-Boss Simon Rolfes (44) nicht vorm letzten Saisonspiel gegen den HSV (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Die 90 Minuten gegen Hamburg dürften auch die letzten von Trainer Kasper Hjulmand (54/Vertrag bis 2027) auf der Bayer-Bank sein. Doch wann erfährt Hjulmand von seinem Aus? Noch hat es nach BILD-Informationen kein Gespräch zwischen den Bossen und dem Dänen gegeben, obwohl seit Wochen öffentlich über dessen Aus beim Bayer 04 gilt: Volle Konzentration – die Mini-Chance auf die Champions League muss gewahrt werden. Daher wird es erst nach dem letzten Spieltag eine Analyse geben.

Auch wenn die Trennung von Hjulmand noch nicht offiziell beschlossen ist: Alles andere wäre eine riesige Überraschung. Selbst eine Last-Minute-Qualifikation zur Königsklasse würde daran nichts ändern. Die Entwicklung des Teams war nach dem Jahreswechsel, gemessen an den Ansprüchen, nicht gut genug. Aber wer folgt auf Hjulmand?

Dass sich Leverkusen neben Oliver Glasner (51/verlässt Crystal Palace) u.a. auch mit dem Spanier Míchel (50) beschäftigt, hatten BILD und SPORT BILD bereits berichtet. Dessen Vertrag beim FC Girona läuft aus. Aber Míchel ist auch ganz hoch im Kurs bei Ajax Amsterdam. Hjulmand wird wohl nicht die einzige Veränderung im Trainerteam sein.

Sein Assistent Rogier Meijer (44) steht vor einer Rückkehr in die niederländische Ehrendivision. Bei Sparta Rotterdam ist er neben René Hake (54/derzeit Co-Trainer von Feyenoord Rotterdam) der Top-Kandidat auf den Cheftrainer-Posten. Leverkusen schätzt Meijers Arbeit sehr und würde ihm keine Steine in den Weg legen. Meijer war fünf Jahre Cheftrainer in Nijmegen.

Im vergangenen Sommer kam er nach Leverkusen, um im Trainerteam von Erik ten Hag (56) zu arbeiten. Nach ten Hags Blitz-Rausschmiss nach nur drei Pflichtspielen blieb Meijer. Er trainierte die Werkself übergangsweise bis zu Hjulmands Amtsantritt





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