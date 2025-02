Leverkusen scheitert im DFB-Pokal Viertelfinale gegen Werder Bremen

Bayer Leverkusen ist im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen ausgeschieden. Die Leverkusenerinnen verloren das umkämpfte Spiel im Volksparkstadion mit 0:1. Werder Bremen steht damit zum ersten Mal in einem DFB-Pokal-Halbfinale.

Bayer Leverkusen ist im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen ausgeschieden. Nach einem umkämpften Spiel fehlte den Leverkusenerinnen im Volksparkstadion in der Bremer Stadt die entscheidende Torerfolg. Werder Bremen setzte sich mit 0:1 durch und steht damit zum ersten Mal in einem DFB-Pokal-Halbfinale. \Die Leverkusenerinnen starteten dominant in das Spiel und hatten in der Anfangsphase die ersten Großchancen.

Cornelia Kramer scheiterte mit einem Freistoß knapp am rechten Pfosten (7.). Kurz darauf landete der Ball nach einem Angriff über Kramer bei Boboy, die sich im gegnerischen Strafraum behauptete und auf Kramer zurücklegte. Die 22-Jährige kam aus 17 Metern zum Abschluss, traf aber nur die Latte (19.). Bremen kam in dieser Phase kaum zu Toren und Leverkusen hatte zeitweise 80 Prozent Ballbesitz. Kurz vor der Pause erspielte sich Bremen dann die erste richtige Torchance. Rieke Dieckmann kam rechts im Strafraum zum Abschluss und verfehlte das Tor nur knapp (43.). Nur wenig später erzielte Werder die überraschende Führung. Larissa Mühlhaus kam nach einem Eckball frei zum Kopfball und nickte den Ball ins lange Eck ein (45.). \Die zweite Hälfte startete so wie die erste: Mit deutlichem Leverkusener Übergewicht. Nach knapp zehn Minuten berührte der Ball zum zweiten mal das Aluminium. Diesmal streifte der Ball nach dem Schuss von Juliette Vidal den Außenpfosten (53.). Fünf Minuten später rettete Bremens Torhüterin Livia Peng nach Kopfball von Kramer auf der Linie (58.). Leverkusen schaffte es nicht, den Ball selbst im Tor unterzubekommen und kassierte durch Sophie Weidauer beinahe das 2:0. Bremens Stürmerin tauchte plötzlich frei am Leverkusener Strafraum auf und lupfte den Ball dann knapp am Tor vorbei (73.). Am Ende verwaltete Bremen die knappe Führung.





DFB-Pokal Bayer Leverkusen Werder Bremen Viertelfinale Frauenfußball

