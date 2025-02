Leverkusen-Trainer Xabi Alonso: Rolfes sieht keinen Abschied im Sommer

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes ist zuversichtlich, dass Xabi Alonso auch nächste Saison das Team trainieren wird. Die Anzeichen stehen gut, doch ein Titelgewinn könnte Alles ändern.

Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes zeigt sich äußerst zuversichtlich, dass Xabi Alonso auch nächste Saison die Werkself trainiert. Die Anzeichen dafür scheinen in vielerlei Hinsicht gegeben - und könnten sich in einem Fall nur durch einen erneuten Titelgewinn von Bayer 04 ändern. Doch während der Schweizer Rekordnationalspieler mit seinen 32 Jahren und einem bis 2028 laufenden Vertrag in Leverkusen verankert scheint, hält die Zukunft von Trainer und Topstar alle in Atem.

Wobei Simon Rolfes nun beibetonte, dass er nicht mit einem Abgang des 43-jährgen Erfolgstrainers im Sommer rechne, der noch bis 2026 an Bayer 04 vertraglich gebunden ist. 'Nein, diese Sorge habe ich nicht. Hatte ich letztes Jahr nicht, das Jahr davor nicht und dieses Jahr habe ich es auch nicht. Wir haben ein sehr enges, sehr vertrauensvolles Verhältnis', erklärte Leverkusens Geschäftsführer. Rolfes sagt dies nicht einfach so dahin, sondern begründet seine Einschätzung mit einem Einblick ins Binnenverhältnis mit dem Weltstar: 'Xabi ist in alle Themen eingebunden, nicht nur diese Saison betreffend, sondern auch darüber hinaus. Er hat einen Vertrag - und das Gefühl ist auch, dass er sich sehr wohlfühlt und auch die Arbeit mit der Mannschaft sehr, sehr schätzt. Jeden Tag. Und dass er eine große Freude daran hat. Deswegen sind wir alle sehr entspannt in dem Thema.' Die Vorzeichen stehen auch deshalb günstig, weil anders als in der Vorsaison zum gleichen Zeitpunkt keine Trainerposten bei absoluten Topteams für die kommende Saison zwingend vakant erscheinen. War damals oder etwas später klar, dass der FC Liverpool einen Nachfolger für Jürgen Klopp sucht, der FC Bayern München einen für Thomas Tuchel und auch Carlo Ancelotti bei Real Madrid infrage stand, so hat sich Lage bei diesen drei potenziellen neuen Klubs für Xabi Alonso aktuell entschärft. Wird die Meisterschaft nochmal spannend? Bayer Leverkusen bittet den FC Bayern am Samstagabend zum Topspiel. Nur ein Sieg dürfte den Titelkampf nochmal spannend machen. Wie geht der Meister das Spiel an? Das beantwortet kicker-Reporter Stephan von Nocks. Arne Slot hat Liverpool an die Sitze der Premier League und als Tabellenersten in das Achtelfinale der Champions League geführt. Der FC Bayern München und Real Madrid sind nach ihren Auswärtssiegen in der Play-Offs ebenfalls auf dem besten Weg dorthin und gleichsam Spitzenreiter in ihren nationalen Ligen. Der Trainerposten in Liverpool wird im Sommer nicht frei werden. Doch bei den Planstellen in Madrid und München müsste womöglich Bayer 04 selbst eine entscheidende Rolle spielen. Trifft die Werkself doch im Fall des Weiterkommens beider Klubs im Achtelfinale der Königsklasse auf Real oder die Bayern, denen man nicht nur das vorzeitige Aus der der Champions League zufügen könnte. Zudem wäre es noch für Bayer 04 möglich, den Münchnern bei einem Sieg am Samstag im Spitzenspiel der Bundesliga eventuell noch die Meisterschaft streitig zu machen und ihnen so zu einer weiteren titellosen Saison zu verhelfen. Bei einem solchen Szenario wäre es allerdings denkbar, das in München oder Madrid im Sommer doch ein Trainer der Marke Xabi Alonso gesucht wird. Doch damit könnten sie in Leverkusen bei dem dafür notwendigen sportlichen Erfolg von Bayer 04 wohl bestens leben. spricht: 'Er hat noch einen längeren Vertrag, wir sind seit Jahren eng mit ihm im Austausch über alle Sachen und ich glaube, dass Bayer 04 auch für ihn - wie auch für Xabi - ein sehr guter Standort ist, weiter an seiner Karriere zu arbeiten.





