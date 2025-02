Leverkusen und Bayern trennen sich torlos im Topspiel

Das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München endete in einem torlosen Unentschieden. Trotz dominanter Leistung der Werkself und einigen guten Chancen, konnten die Leverkusener nicht ins Bayern-Tor treffen. Die Bayern hingegen zeigten in der Defensive Stärke und hatten in den beiden Lattentreffern der Gastgeber etwas Glück auf ihrer Seite.

Das Bundesliga - Topspiel in Leverkusen zwischen dem Titelverteidiger aus Leverkusen und dem Rekordmeister endete torlos. Die Münchner, die unter der Woche nach der Vertragsverlängerung von Offensivjuwel Jamal Musiala in der Anfangsformation standen, wirkten in einer einseitigen, von vielen kleinen Fouls und Unterbrechungen geprägten Partie dominant. Im Tor des FC Bayern feierte der Japaner Hiroki Ito seine Startelf-Premiere in der Defensive .

Aufseiten des Double-Gewinners startete der umworbene Topstar Florian Wirtz an der Seite von Nathan Tella in der Offensive. Trainer Xabi Alonso ließ dafür zunächst weder Patrick Schick noch Victor Boniface auf dem Platz stehen. \Obwohl zunächst weder Patrick Schick noch Victor Boniface auf dem Platz standen, war Leverkusen in der ersten Hälfte die Mannschaft mit mehr Offensivdrang (7:0 Torschüsse) und den besseren Chancen. Während die Gäste aus München kaum einmal im Bayer-Sechzehner auftauchten, machten die Hausherren immer wieder Druck. Jeremie Frimpong hatte in der 21. Minute mit einem Lattentreffer Pech: Florian Wirtz war zuvor über links in die Box gestürmt und hatte Manuel Neuer geprüft, den abgewehrten Ball köpfte Frimpong dann ans Aluminium. Vier Minuten später flankte Piero Hincapié von der linken Seite. Im Zentrum rutschte Tella in die Hereingabe und traf aus etwa fünf Metern erneut nur die Latte. Glück für die Bayern, die sich nach dem Wechsel zwar um mehr Spielkontrolle bemühten. Aber wieder hatte Bayer etwas dagegen. Die Werkself hatte erneut durch Tella weitere gute Tormöglichkeiten (59./65.) und schnürte die Gäste allmählich in deren eigener Hälfte ein. Die Münchner, die von ihren Gegenspielern kaum Luft zum atmen bekamen, verlegten sich mehr und mehr aufs Verteidigen. \Kompany reagierte mit einem Vierfachwechsel (68.) - aber auch das änderte nichts. Weiter schaffte es der Tabellenführer nicht, auch nur einen gefährlichen Gegenangriff zu starten. Im Gegenteil: Nun war es ein einziger Sturmlauf der Leverkusener, die den für sie so wichtigen Dreier erzwingen wollten. Wirtz (76.) schlenzte einen Ball erst knapp am Tor vorbei (76.) und vergab in der Nachspielzeit die Riesenchance zum 'lucky punch', als er freistehend vor Neuer neben das Tor zielte. Und so durften die Bayern das 0:0 wie einen Sieg feiern, der eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Titel gewesen sein könnte. Am Sonntag sind Bayern-Präsident Herbert Hainer und Torhüterin Mala Grohs zu Gast bei Blickpunkt Sport





