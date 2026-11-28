Wer auf der Suche nach einer neuen Jeans ist, wird bei Breuninger fündig: Hier gibt es gerade eine ikonische Levi’s-Jeans im Sale.

Wer auf der Suche nach einer neuen Jeans ist, wird bei Breuninger fündig: Hier gibt es gerade eine ikonische Levi’s-Jeans im Sale.im Kleiderschrank, zu der wir immer greifen.

Sie sitzt bequem, lässt sich einfach kombinieren und verleiht jedem Outfit eine gewisse Portion Coolness. Du hältst nach einer neuen Jeans Ausschau, die eben dieses Potenzial hat? Dann solltest du unbedingtsind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Modewelt. Kein Wunder, dass sie sich in all den Jahren Bestseller und Ikonen herauskristallisiert haben.

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Allen voran die, die passen einfach immer. Ob lässig zum weißen T-Shirt, elegant zum Blazer oder modern mit Strick und Boots: Die ikonischensind wahre Styling-Allrounder – allen voran die 501 Jeans. Als eine der bekanntesten Jeanssilhouetten überhaupt hat sie längst Kultstatus erreicht. Dieinterpretiert den Denim-Klassiker auf besonders lässige Weise: Statt eng am Körper anzuliegen, überzeugt sie mit einem entspannten Schnitt, der eine unkomplizierte Coolness ausstrahlt.