Levin Öztunali wechselt vom HSV zu Sonnenhof Großaspach

Ex-HSV-Profi Levin Öztunali wird bei Drittligist Sonnenhof Großaspach aktiv. Der 30-jährige midfielder verbindet sich nach monatelanger Vereinslosigkeit mit dem baden-württembergischen Verein.

Levin Öztunali hat seine professionelle Karriere mit sofortiger Wirkung neu ausgerichtet und wechselt vom Hamburger SV zum Drittligisten Sonnenhof Großaspach. Der 30-jährige Mittelfeldspieler, der im Herbst 2024 nach der Entlassung von Trainer Christian Fortescue dauerhaft in die U21 absteigen musste, war seit dem Ende seines Vertrags beim HSV vier Monate und drei Wochen ohne neuen Klub. Die Verpflichtung markiert das Ende einer vereinzelten Phase für den Enkel von HSV-Legende Uwe Seeler, der nun in der baden-württembergischen Provinz eine neue sportliche Heimat sucht und findet.

Neue Herausforderung in der Regionalliga

Die Entscheidung für den Wechsel zu Sonnenhof Großaspach fällt auf eine Zeit, in der Öztunali bewusst mehr Zeit für die Entscheidungsfindung in Anspruch genommen hatte. Auf der Homepage des aufsteigenden Drittligisten aus Aspach erklärt der 30-Jährige, dass er sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie es sportlich für ihn weitergehen soll. Er lobt die Arbeitsweise im Verein und hebt hervor, dass beim Dorfklub der Fußball und das familiäre Miteinander klar im Vordergrund stehen. Diese Kultur scheint ihn überzeugt zu haben, da er deutlich macht, dass er die Lust auf das Spiel hat und nun endlich loslegen will. Er blickt positiv auf die gemeinsamen Ziele vor sich.

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Historischer Hintergrund und statistische Bilanz

Öztunali bringt eine besondere Verbindung zurHSV-Historie mit, da er der Enkel von Klub-Ikone Uwe Seeler ist, der im Alter von 85 Jahren verstorben ist. In der Jugend von HSV spielte Öztunali erstmals bis 2013 für den Klub seines Opas. Nach Stationen bei Bayer Leverkusen, Mainz 05 und Union Berlin kehrte er im Jahr 2023 zum HSV zurück. Trotz dieses Engagements entwickelte er sich dort nie zum festen Leistungsträger in der ersten Mannschaft. Insgesamt kam er in knapp eineinhalb Jahren nur auf acht Startelf-Einsätze in der 2. Bundesliga. Im Verlauf der Saison 2024/25 stand er vor allem für die zweite Mannschaft im Kader, wo er sich jedoch nicht hängen ließ und in der vergangenen Saison in 17 Regionalliga-Partien auflief, wobei er zwei Torvorlagen beisteuern konnte.

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Finanzielle Aspekte und familiäre Unterstützung

Öztunali verließ den HSV nach Ablauf seines Vertrags, der ihm ein Jahresgehalt von mehr als einer halben Million Euro sicherte. Trotz der hohen finanziellen Absicherung und seines Status als erfahrener Profi war im Sommer kein Karriereende in Betracht gezogen worden. Stattdessen trieb vor allem sein Vater Mete einen Wechsel voran, um dem 30-jährigen Spieler wieder regelmäßige Einsatzzeiten in einem profitablen Umfeld zu ermöglichen. Die Suche nach einem neuen Klub wurde durch die Erfahrung des Vaters und das Netzwerk des jungen Spielers unterstützt, was letztlich zu den Verhandlungen mit Sonnenhof Großaspach führte.

Positionierung des Sportvorstands und Zukunftsaussichten

Sportvorstand Michael Ferber, der Sohn von Ex-Präsident und Klub-Förderer Uli Ferber sowie Ehepartner der Schlagersängerin Andrea Berg, äußerte sich zur Verpflichtung. Der 67-jährige Uli Ferber war lange Zeit eine prägende Figur im Umfeld des Aufsteigers. Michael Ferber betonte, dass es für einen Verein in der Größe von Sonnenhof Großaspach nicht alltäglich und selbstverständlich sei, einen Spieler mit der Vita und Erfahrung von Levin Öztunali willkommen zu heißen. Er weist darauf hin, dass Öztunali über viele Jahre auf höchstem Niveau gespielt hat und enorme fußballerische Qualität mitbringt. In den Gesprächen habe der Verein jedoch vor allem einen sehr bodenständigen und reflektierten Menschen kennengelernt, der mit echter Begeisterung für den Sport an die neue Aufgabe herangeht. Diese Kombination aus technischer Klasse und persönlicher Reife soll das Team in der 3. Liga stärken.