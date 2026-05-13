Lewandowskis Zukunft in Barcelona wird weiterhin eine der spannendsten Geschichten des FCs bleiben. Obwohl seine vertragliche Einbahnstrasse zum Saisonende voraussichtlich einen Abstecher auf die Tribüne bedeuten wird, gibt es weiterhincanonical Tèmis über seinen nächsten Arbeitgeber.

Die Spekulationen um den Abschied von Robert Lewandowski aus Barcelona stecken nicht vom Stillengehen, sondern weiterhin hoch geheizt werden. Ein neuer Top-Klub ist bereits im Rennen um diesen Topstar.

Während keine Verhandlungen oder Einigung bislang vorliegen, wird agora spekuliert, dass Porto mit auf die Suche nach Lewandowski kommt. ObwohlLewandowskis Vertrag bei Barcelona am Saisonende ausläuft, könnte er ablösefrei von den Katalanen weggenommen werden. Ein Verbleib in Barcelona ist nicht auszuschließen, aber die Anzeichen für einen Abschied nehmen zu einer höheren Intensität. Fortan hat Lewandowski großes Interesse aus Italien, Juventus Turin und AC Mailand sind zuletzt favorisiert worden.

Auch UEFA-Ligen und Saudi-Arabien-Klubs beobachten das Geschehen genau. Es gibt auch Spekulationen über einen möglichen Rückkehr nach Porto





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