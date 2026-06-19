Lewandowski vor Rückkehr zu Lech Poznań? Boniek macht klare Ansage

Zbigniew Boniek fordert eine sentimentale Rückkehr von Robert Lewandowski zu Lech Poznań. Während die MLS lockt, könnte der Stürmer doch in die Heimat gehen.

Die Zukunft von Robert Lewandowski nach seinem Abschied vom FC Barcelona bleibt weiterhin offen. Während die Major League Soccer mit Chicago Fire als wahrscheinlichstes Ziel gilt, hat sich nun ausgerechnet Zbigniew Boniek zu Wort gemeldet.

Der ehemalige Präsident des polnischen Fußballverbandes plädiert öffentlich für eine Rückkehr des Stürmers zu seinem Heimatklub Lech Poznań. Auf der Plattform X machte Boniek seine Position deutlich: Lech Poznań wäre die ideale Station für den Weltklasse-Stürmer, um seine Karriere ausklingen zu lassen. Aus seiner Sicht spielt das Finanzielle für den 36-Jährigen keine zentrale Rolle mehr, da Lewandowski im Laufe seiner Karriere genug verdient habe.

Boniek betonte, dass eine solche Rückkehr nicht nur emotionalen Wert hätte, sondern auch dem polnischen Fußball einen enormen Schub geben würde. Lewandowski trug bereits zwischen 2008 und 2010 das Trikot von Kolejorz, wie der Verein im Volksmund genannt wird. In dieser Zeit gewann er mit Lech die polnische Meisterschaft, den Pokal und den Supercup.

Mit 41 Treffern und 19 Vorlagen in 82 Spielen machte er auf sich aufmerksam und ebnete sich den Weg zu Borussia Dortmund und später zu Bayern München und Barcelona. Eine Rückkehr nach Poznań würde nicht nur eine sentimentale Note haben, sondern könnte dem Verein auch auf europäischer Bühne Auftrieb verleihen. Lech Poznań spielt aktuell in der polnischen Ekstraklasa und kämpft um die Meisterschaft. Mit Lewandowski in ihren Reihen wäre der Klub sicherlich ein ernster Kandidat für die Champions-League-Qualifikation.

Tatsächlich gilt aber Chicago Fire aus der Major League Soccer als der heißeste Anwärter auf die Dienste des Kapitäns der polnischen Nationalmannschaft. Einige Berichte sprechen von einer unmittelbar bevorstehenden Unterschrift in Chicago, andere hingegen besagen, dass Lewandowski sich alle Zeit der Welt lässt, um seine Entscheidung zu treffen. Mehrere Angebote aus unterschiedlichen Ländern liegen dem Angreifer nach seinem Abschied aus Katalonien vor. In Barcelona strich Lewandowski durchschnittlich 26 Millionen Euro pro Spielzeit ein.

In der MLS werden Zahlen zwischen 10 und 15 Millionen Euro pro Jahr kolportiert. Polnische Klubs können solche Summen nicht aufbringen, auch Lech Poznań nicht. Dennoch könnte der emotionale Faktor und die Verbundenheit zur Heimat den Ausschlag geben. Boniek ist überzeugt, dass Lewandowski nicht mehr auf das große Geld angewiesen ist und daher eine Rückkehr nach Polen durchaus realistisch ist.

Der ehemalige Verbandsboss hofft, dass der Stürmer diesem Vorschlag folgt und so ein Zeichen für den polnischen Fußball setzt. Die Idee von Boniek ist nicht neu. Schon mehrfach wurde spekuliert, dass Lewandowski seine Karriere in Polen beenden könnte. Der Stürmer selbst hat sich dazu bisher bedeckt gehalten.

Seine Frau Anna Lewandowska, eine bekannte Sportlerin und Unternehmerin, hat ebenfalls Wurzeln in Polen und könnte eine Rückkehr befürworten. Allerdings sind auch die Kinder in Spanien eingeschult, was einen Umzug kompliziert machen würde. Dennoch wäre es für den polnischen Fußball ein Prestigeprojekt, den besten Spieler der Geschichte im eigenen Land spielen zu sehen. Die Ekstraklasa würde von solch einem Transfer enorm profitieren, sowohl sportlich als auch medial.

Einige Stimmen warnen jedoch vor zu hohen Erwartungen, da der 36-Jährige nicht mehr die Leistungen von früher abrufen könne. Doch seine Statistiken in dieser Saison bei Barcelona zeigen, dass er immer noch zu den besten Stürmern der Welt gehört. Ob Lewandowski diesen Schritt wagen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass seine Entscheidung die Fußballwelt weiter beschäftigen wird.

Die MLS lockt mit finanziellen Anreizen und einer neuen Herausforderung, während eine Rückkehr zu Lech Poznań die Herzen der polnischen Fans höherschlagen lassen würde. In den kommenden Wochen dürfte sich der Poker um die Unterschrift des Torschützenkönigs entscheiden. Eines ist sicher: Egal wohin es Lewandowski verschlägt, er wird auch mit 36 Jahren noch eine tragende Rolle im Angriff spielen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Robert Lewandowski Lech Poznań Zbigniew Boniek MLS Barcelona

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dani Ceballos steht vor Rückkehr zu Betis SevillaDani Ceballos und Real Madrid einigen sich auf vorzeitige Vertragsauflösung. Der spanische Nationalspieler soll kurz vor einem Wechsel zu Betis Sevilla stehen, wo er seine Karriere begann.

Read more »

Liverpool setzt auf Iraola: Rückkehr zum Heavy-Metal-Fußball?Andoni Iraola soll Liverpool nach der Ära Klopp wieder zu intensivem Offensivfußball führen. Der ehemalige Bournemouth-Coach bringt die passende Philosophie mit, steht aber vor immensem Druck.

Read more »

Wimbledon-Wildcard: Williams-Schwestern wieder vereintRückkehr auf heiligem Rasen: Serena und Venus Williams überraschen kurz vor Wimbledon mit einer unerwarteten Wildcard.

Read more »

Nie veröffentlichtes Goldeneye-007-Remaster: Rückkehr auf PCKein Emulator: Goldeneye-Recomp bringt den N64-Klassiker mit 60 Fps, Online-Multiplayer und Maus/Tastatur auf PC.

Read more »