Lewandowskis Zukunft: Boniek plädiert für Rückkehr zu Lech Poznań

Zbigniew Boniek empfiehlt Robert Lewandowski eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Lech Poznań. Der Stürmer verlässt Barcelona und hat Angebote aus der MLS, doch Boniek sieht eine sentimentale Lösung in Polen.

Robert Lewandowski hat Barcelona nach einer enttäuschenden Saison verlassen. Wohin es den polnischen Nationalstürmer nun verschlägt, ist noch nicht endgültig entschieden. Die Major League Soccer gilt als wahrscheinlichstes Ziel, insbesondere Chicago Fire zeigt großes Interesse.

Doch ausgerechnet Zbigniew Boniek, der ehemalige Präsident des polnischen Fußballverbands, bringt eine überraschende Alternative ins Spiel: eine Rückkehr zu Lech Poznań, dem Klub, bei dem Lewandowski einst den Durchbruch schaffte. Auf der Plattform X machte Boniek seine Position deutlich. Er argumentiert, dass der 36-Jährige finanziell abgesichert sei und sich deshalb für eine sentimentale Lösung entscheiden könnte. Zwischen 2008 und 2010 trug Lewandowski das Trikot von Lech Poznań, gewann Meisterschaft, Pokal und Supercup.

In 82 Spielen erzielte er 41 Tore und bereitete 19 weitere vor. Diese Leistungen ebneten ihm den Weg zu Borussia Dortmund und später zum FC Bayern München, wo er zu einem der besten Stürmer der Welt reifte. Boniek glaubt, dass eine Rückkehr nach Poznań dem Klub auf europäischer Bühne enormen Schub verleihen könnte - eine reizvolle Vision, zumindest aus Sicht des Ex-Funktionärs. Tatsächlich gibt es jedoch mehrere konkrete Angebote für Lewandowski.

Chicago Fire aus der MLS gilt derzeit als heißester Anwärter. Einige Berichte sprechen von einer unmittelbar bevorstehenden Unterschrift, andere besagen, der Spieler lasse sich Zeit für seine Entscheidung. Neben Chicago sollen auch Klubs aus Saudi-Arabien und der Türkei Interesse signalisiert haben. In Barcelona strich Lewandowski in der vergangenen Saison durchschnittlich 26 Millionen Euro pro Spielzeit ein.

In der MLS werden Gehälter zwischen 10 und 15 Millionen Euro pro Jahr kolportiert - ein deutlicher Rückgang, aber immer noch eine stattliche Summe. Polnische Klubs wie Lech Poznań können solche Beträge nicht aufbringen. Die finanziellen Hürden sind enorm, selbst wenn Lewandowski auf einen Teil seines Gehalts verzichten würde. Dennoch zeigt Bonieks Vorschlag, wie sehr die Sehnsucht nach einem solchen Transfer in der polnischen Fußballgemeinschaft vorhanden ist.

Lewandowski selbst hat sich noch nicht öffentlich zu seinen Plänen geäußert. Klar ist, dass er nach seinem Abschied aus Katalonien einen neuen Herausforderung sucht. Die MLS bietet ihm die Möglichkeit, in einer aufstrebenden Liga zu spielen und den Fußball in den USA weiter zu popularisieren. Chicago Fire würde von seiner Erfahrung und Torgefährlichkeit enorm profitieren.

Die Stadt Chicago hat eine große polnische Gemeinde, was den Wechsel zusätzlich attraktiv machen könnte. Andererseits wäre eine Rückkehr nach Polen emotional sehr bedeutsam. Lewandowski wird in seiner Heimat als Nationalheld verehrt, und ein Engagement bei Lech Poznań wäre eine Art Karriereabschluss in vertrauter Umgebung. Die Entscheidung wird letztlich von mehreren Faktoren abhängen: sportliche Perspektive, finanzielles Angebot, familiäre Bindungen und nicht zuletzt der Wunsch, noch einmal auf höchstem Niveau zu spielen.

Egal, wohin es ihn verschlägt, Lewandowski bleibt einer der besten Stürmer seiner Generation. Die kommenden Wochen werden zeigen, welchen Weg er einschlägt. Fans und Experten werden seine Wahl mit Spannung verfolgen





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