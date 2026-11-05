Lewis Hamilton bewahrt Isack Hadjar vor Strafe in Mexiko

Lewis Hamilton verzichtet in Mexiko auf eine Meldung an die FIA, um Isack Hadjar vor einer Sanktion zu schützen. Die Geschichte erinnert an eine frühe Begegnung in Australien 2025.

Lewis Hamilton hat beim Grand Prix von Mexiko bewusst darauf verzichtet, seinen Teamkollegen Isack Hadjar bei einer Grenzüberschreitung durch eine Meldung an die Rennleitung einer Strafe zuzuführen. Obwohl der siebenmalige Weltmeister den Vorfall im Boxenfunk kritisch kommentierte und ihn für zu geringfügig hielt, unterließ er es, das offizielle Protokoll zur Einleitung einer Untersuchung zu aktivieren. Diese Entscheidung fällt in einem Umfeld, in dem Hamilton sich weiterhin klarere Spielregeln innerhalb seines Teams wünscht. Der Vorfall offenbart dabei eine tiefere historische Verbindung zwischen den beiden Fahrern, die über die reine Rennstrategie hinausgeht.

Das System der Boxenfunk-Meldungen

Die Logik hinter der Kommunikation zwischen Fahrern und den FIA-Rennkommissaren basiert auf der Notwendigkeit, Überwachungslücken während der Rennen zu schließen. Da nur vier Rennkommissare und die Rennleitung für die Überwachung aller 22 Autos zuständig sind, ist es unmöglich, jeden einzelnen Zwischenfall in Echtzeit lückenlos zu dokumentieren. Hamilton erklärt, dass die Offiziellen die Fahrer ausdrücklich dazu ermuntern, Behinderungen oder Probleme auf der Strecke direkt über den Funk zu melden. Diese Informationen werden mittlerweile von KI-Tools live transkribiert, was es den Kommissaren ermöglicht, gezielt nach den entsprechenden Zeitstempeln und Videoaufzeichnungen zu suchen. Ohne eine solche Meldung bleiben viele Vorfälle unbemerkt, was die Verantwortung der Fahrer bei der Sicherung der Fairness erheblich erhöht.

Also read Ralf Schumacher zählt Lewis Hamilton an: „Er stellt sich über die Marke, es dreht sich nur um ihn“

Die historische Verbindung in Australien

Die Entscheidung Hamiltons ist stark von einerBegegnung beim Grand Prix von Australien 2025 geprägt. Zu diesem Zeitpunkt stand Isack Hadjar vor seinem Formel-1-Debüt, als er in der Einführungsrunde die Kontrolle über seinen Racing-Bulls-Boliden verlor und in die Streckenbegrenzung krachte. Der damals 20-jährige Rookie war emotional völlig am Boden und suchte im Fahrerlager nach Trost. Dort traf er auf Anthony Hamilton, den Vater seines Idols Lewis. Anthony Hamilton nahm den zerbrochenen Fahrer in den Arm, legte ihm tröstend den Arm um die Schulter und ermutigte ihn, den Kopf hochzuhalten. Er betonte, dass Hadjar bereits bewiesen habe, dass er seinen Platz in der Formel 1 verdient hat. Noch am selben Tag schickte auch Lewis Hamilton persönlich eine aufmunternde Nachricht an den Franzosen.

Advertisement

Hadjar bestätigt die Behinderung

Isack Hadjar hat die Situation in Mexiko selbst bestätigt und erklärt, dass er Lewis Hamilton sehr zu Dank verpflichtet ist, weil er den Vorfall nicht eskaliert hat. Der junge Fahrer erinnert sich daran, sich bei Hamilton entschuldigt zu haben, da er dies als seine erste Behinderung eines anderen Fahrers in der Formel 1 empfindet. Hadjar beschreibt das Fahren gegen Hamilton weiterhin als Traum, den er sich als kleiner Junge nie hätte vorstellen können. Er bewundert Hamilton neben Ayrton Senna als einen der Fahrer, zu dem er aufgeschlossen hat. Dass er nun nicht nur im gleichen Feld antritt, sondern mit konkurrenzfähigen Autos sogar gegen ihn kämpft, empfindet Hadjar als besondere Ehrung. Die historische Verbundenheit wirkt also bis heute nach und prägt das Verhalten auf der Strecke entscheidend.