Ferrari setzt beim GP von Las Vegas Rookie Dino Beganovic für das erste Freie Training ein. Lewis Hamilton pausiert vorübergehend, um die Pflichtzeit für Nachwuchsfahrer zu erfüllen.

Der siebmalige Weltmeister Lewis Hamilton muss beim Großen Preis von Las Vegas vorzeitig pausieren. Ferrari bestätigte am Dienstagabend, dass der 41 Jahre alte Brite beim ersten freien Training am Freitag, den 1. März um 1:30 Uhr MEZ, nicht im Cockpit sitzt. Stattdessen nimmt der schwedische Nachwuchsfahrer Dino Beganovic den Platz ein und absolviert eine einstündige Testrunde auf dem spektakulären Stadtkurs.

Pflichttraining für Nachwuchsfahrer erfüllt

Dieser Ersatz ist keine willkürliche Entscheidung, sondern resultiert aus strikten Vorschriften der Formel 1. Jedes Team ist verpflichtet, pro Saison insgesamt vier Trainingseinsätze an Nachwuchsfahrer abzugeben, wovon jeweils zwei pro Auto vorgesehen sind. Mit dem Einsatz von Dino Beganovic erfüllt Ferrari diese Vorgabe nun vollständig für die aktuelle Saison. Es handelt sich hierbei um Beganovics vierten Freitagseinsatz in dieser Saison. Bereits in Barcelona durfte der 22-Jährige den Ferrari von Lewis Hamilton übernehmen. In Österreich und zuletzt beim Großen Preis von Brasilien sprang er jeweils für den Ferrari-Kollegen Charles Leclerc ein.

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Simulatorerfahrung trifft auf reale Fahrbahn

Für Dino Beganovic bedeutet dieser Auftritt einen besonderen Meilenstein in seiner Rennkarriere. Bisher kannte der junge Fahrer den 6,2 Kilometer langen Stadtkurs entlang des berühmten Las Vegas Strip nur aus der Simulation. Im Ferrari darf er die Strecke nun zum ersten Mal selbst erleben. Beganovic äußerte sich vor dem Start enthusiastisch: "Ich habe die Strecke im Simulator gefahren und sie ist großartig. Deshalb freue ich mich sehr darauf, sie in Wirklichkeit zu erleben, den Strip entlangzufahren und bei Dunkelheit unterwegs zu sein." Er ist sich der Herausforderungen bewusst und erklärte: "Für mich als Rookie wird es keine leichte Herausforderung sein, diesen Straßenkurs zum ersten Mal zu befahren. Aber ich freue mich darauf."

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Datenanalyse im Fokus für das Team

Das primäre Ziel von Beganovic liegt nicht in der reinen Rundenzeit, sondern in der technischen Unterstützung des Rennstalls. Er soll möglichst viele Daten für Scuderia Ferrari sammeln und wichtige Erfahrungen weiterleiten, um das Fahrzeug weiterzuentwickeln. Diese Datenerhebung ist entscheidend für die Optimierung der Fahrzeugperformance auf dieser komplexen Infrastruktur. Die Erfahrungen aus dem Nachttraining helfen den Ingenieuren, das Set-up für die folgenden Runden anzupassen. Beganovic nutzt die Chance, um sein Können unter realen Bedingungen zu beweisen und gleichzeitig dem Team zu dienen.

Hamilton kehrt sofort zurü�ck und sieht vor

Für Lewis Hamilton ist die kurzfristige Ausfallzeit kein Grund zur Sorge. Ab dem zweiten freien Training wird der siebenmalige Weltmeister wieder selbst hinter dem Steuer sitzen und das Cockpit übernehmen. Der Wechsel erfolgt reibungslos und stellt keine Gefahr für seine Vorbereitung auf das Rennen dar. Nach Las Vegas stehen in dieser Saison noch die Rennen in Katar und Abu Dhabi auf dem Programm. Für Hamilton geht es nach dieser kurzen Pause also direkt weiter. Die Fokusverschiebung auf den Rookie zeigt die strategische Planung von Ferrari, die Ressourcen optimal zu nutzen und gleichzeitig die gesetzlichen Auflagen der Serie einzuhalten.