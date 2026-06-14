Lewis Hamilton feiert ersten Sieg für Ferrari in Barcelona nach taktischer Meisterleistung

Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Barcelona. Nach einem spannenden Rennen mit mehreren Boxenstopps und teaminternen Duellen bei Mercedes setzt sich der Brite dank einer perfekten Strategie der Scuderia durch und feiert seinen ersten Triumph im roten Ferrari.

Was für ein Rennen, was für eine triumphale Rückkehr auf das oberste Treppchen des Podiums. Lewis Hamilton (41) feiert beim Großen Preis von Barcelona seinen ersten Sieg für die Scuderia Ferrari - und dieser Erfolg ist das Ergebnis einer taktischen Meisterleistung und einer beherzten Fahrperformance über die gesamte Distanz.

Von Beginn an entwickelte sich ein spannendes Duell um die Führung, doch am Ende dominierte der siebenfache Weltmeister das Feld und setzte ein starkes Ausrufezeichen in seiner ersten vollen Saison im roten Renner. Von der Pole-Position gestartet erwischt Mercedes-Pilot George Russell (28) einen optimalen Start und kann sich sofort von der Konkurrenz absetzen.

In den ersten Runden baut er den Vorsprung auf den in den weichen Reifen startenden Hamilton auf etwa drei Sekunden aus und kontrollert zunächst das Rennen an der Spitze. Bereits in Runde 11 vollzieht Hamilton seinen ersten Boxenstopp, um auf Medium-Reifen zu wechseln, und Russell reagiert eine Runde später. Die Befürchtung eines Undercuts, also eines früheren Stopps des direkten Verfolgers, geht bei Mercedes in Erfüllung.

Bei der zweiten Serie der Boxenstopps schlägt Ferrari erneut clever zu: Hamilton rollt in Runde 28 an die Box, lässt sich erneut frische Medium-Reifen aufziehen und kommt hinter dem McLaren-Piloten Oscar Piastri wieder auf die Strecke. Mit den neuen Reifen ist der Brite jedoch sofort schneller, überholt Piastri ohne Zeitverlust und legt anschließend die bis dahin schnellste Rennrunde hin. Der frische Reifensatz bringt einen gewaltigen Leistungssprung, der es Hamilton ermöglicht, pro Runde bis zu drei Sekunden auf die Konkurrenz gutzumachen.

Er"fliegt" förmlich über den Circuit de Barcelona-Catalunya, während die Mercedes-Führung zusehends unter Druck gerät. Währenddessen eskaliert in Runde 31 das teaminterne Duell bei Mercedes. Der junge Kimi Antonelli (19) hängt unmittelbar hinter Teamkollege Russell, ist deutlich schneller und versucht in Runde 33, vorbeizugehen. Russell verteidigt sich jedoch sehr hart, was beide Piloten wertvolle Sekunden kostet und Hamilton weiter nach vorne spült.

Nach einem weiteren Stopp für Russell in Runde 36 kehrt er mit einem deutlichen Rückstand von 18 Sekunden auf Hamilton auf die Strecke zurück - obwohl beide zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Reifenwechsel absolviert haben. Antonelli folgt eine Runde später und reiht sich gar hinter seinem Teamkollegen ein. Hamilton führt nun mit rund 20 Sekunden Vorsprung. Die Entscheidung scheint gefallen, doch dann wirft die plötzliche Kiesbettlandung von Fernando Alonso das Rennen erneut durcheinander.

Ein virtuelles Safety-Car wird ausgerufen und zwingt Ferrari zu einer风险评估: Soll man Hamilton noch einmal hereinholen? Die Scuderia entscheidet sich für den letzten Stopp in Runde 40, Hamilton kommt an die Box, erhält frische Reifen und kann dennoch vor beiden Mercedes wieder auf die Strecke zurückkehren - eine perfekte strategische Rechnung.

"Gute gemacht, Jungs", funkt Hamilton in den Boxenfunk und weiß zu diesem Zeitpunkt bereits, dass der erste Sieg im roten Overall Realität wird. In den letzten 20 Runden genießt der 41-Jährige den Vorsprung, verwaltet ihn souverän und fährt den sechsten Saisonsieg souverän nach Hause. Für extra Spannung sorgte nochmal das erneute teaminterne Duell bei Mercedes. In Runde 61 versucht Antonelli, Russell anzugreifen, zieht dann jedoch sehr hart vorbei und beschädigt sich dabei den Frontflügel.

Wenige Runden später muss der 19-jährige Italiener sein Auto mit technischen Problemen abstellen. Gegen 16:34 Uhr überquert Hamilton schließlich die karierte Flagge. Der Traum ist in Erfüllung gegangen. Der siebenfache Weltmeister gewinnt seinen ersten Grand Prix im Ferrari-Dress.

Auf dem Podest strahlt Hamilton wie ein kleiner Junge: "Ich habe letztes Jahr diese Reise begonnen. Das Team hat mich immer unterstützt. Ich danke allen. Dieser Sieg ist etwas ganz besonders.

Als Kind habe ich mir vorgestellt, in einem Ferrari ein Rennen zu gewinnen. Und jetzt ist dieser Traum wahr geworden.

" Weniger glücklich verläuft das Rennen für Nico Hülkenberg. Der Deutsche, der sich zwischenzeitlich in den Punkterängen bewegte, muss seinen Wagen in Runde 30 in der Box mit technischen Problemen abstellen und geht erneut ohne WM-Punkte aus





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