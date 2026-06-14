Lewis Hamilton gewinnt Grand Prix von Katalonien: Erster Sieg für Ferrari und WM-Traum lebt

Rekordweltmeister Lewis Hamilton feiert mit einem souveränen Sieg in Barcelona seinen ersten Erfolg für Ferrari und kommt im WM-Kampf näher an Spitzenreiter Kimi Antonelli heran. Dank einer starken Strategie und Reifenführung profitiert er zudem vom Ausfall Antonellis und eines Virtuellen Safety Cars.

Mit einer herausragenden Leistung hat Rekordweltmeister Lewis Hamilton den Grand Prix von Katalonien gewonnen und damit seinen ersten Sieg in der Ferrari -Karriere gefeiert. Nach dem Überqueren der Ziellinie fasste er sich an den Helm, schüttelte den Kopf vor Freude und bedankte sich per Funk bei seinem Team: "Grazie a tutti, danke, dass ihr mir geholfen habt, diesen Traum zu erreichen!

" Für den 41-jährigen Briten ist es der erste Erfolg seit Juli 2024, als er noch für Mercedes gewann. In Barcelona konnte er sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und träumt angesichts des engen WM-Kampfes sogar von seinem achten Weltmeistertitel. Gesamtspitzenreiter Kimi Antonelli ging leer aus, weil er in der Schlussphase mit technischem Problem ausrollte. Hamilton liegt nun nur noch 41 Punkte hinter dem Teenager, der zuvor fünf Rennen in Folge gewonnen hatte.

Das Rennen begann für Hamilton von Startplatz neun, doch dank starker Ferrari-Strategie und Reifenmanagement kämpfte er sich nach vorn. Bereits nach zwölf Runden stoppte er als erster der Spitzengruppe auf harte Reifen, was ihm später einen Vorteil verschaffte. Mercedes reagierte sofort, doch Hamilton konnte nach seinem späteren Wechsel auf Mediumreifen das Tempo deutlich steigern.

Während Russell und Antonelli einen Zweikampf austrugen und Zeit verloren, holte Hamilton auf den frischeren Reifen bis zu zwei Sekunden pro Runde auf und übernahm nach den Boxenstopps der Silberpfeile die Führung. Zudem profitierte er vom Ausfall Fernando Alonsos, der mit seinem Aston Martin ins Kiesbett rutschte und ein Virtuelles Safety Car auslöste. Hamilton nutzte die Gelegenheit für einen dritten Stopp mit minimalem Zeitverlust und ging als Führender auf die Strecke.

In den verbleibenden 24 Runden baute er seinen Vorsprung kontinuierlich aus und triumphierte unter dem Jubel der Fans





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