Lewis Hamilton gewinnt sein erstes Rennen für Ferrari nach taktischem Masterplan

Lewis Hamilton sichert sich seinen ersten Sieg als Ferrari-Pilot. Eine aggressive Reifenstrategie und das perfekte Timing eines zusätzlichen Stopps während eines virtuellen Safety-Cars brachten den Sieg, während Mercedes interne Konflikte und technische Probleme plagten.

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton gewann sein erstes Rennen als Ferrari -Pilot nach einer fehlerfreien Leistung und einer perfekten Strategie . Zunächst sah es nach einem Sieg für Mercedes -Pilot George Russell aus, der von der Pole Position startete und sich sofort absetzte.

Ferrari reagierte früh mit einem frühen Boxenstopp für Hamilton in Runde 11, dem Mercedes eine Runde später folgte. Bei der zweiten Stopprunde behielten die Ferrari-Strategen die Oberhand: Hamilton kam in Runde 28 herein, holte sich frische Medium-Reifen und überholte sofort Oscar Piastri, bevor er die schnellste Rennrunde drehte. Derweil entbrannte bei Mercedes ein hitziges Duell zwischen Russell und Kimi Antonelli, wodurch beide viel Zeit verloren. Nach Russells zweitem Stopp in Runde 36 lag er bereits 18 Sekunden zurück.

Das virtuelle Safety-Car nach Fernando Alonsos Ausfall in Runde 40 nutzte Ferrari für einen weiteren Reifenwechsel, der Hamilton trotz zusätzlichem Stopp vor beiden Mercedes hielt. In der Schlussphase kam es zum internen Mercedes-Zweikampf: Antonelli überholte Russell in Runde 61, beschädigte sich dabei den Frontflügel und musste kurz darauf mit technischem Defekt aufgeben. Hamilton kontrollierte die letzten Runden und gewann nach 1:36:45.214 Stunden Fahrzeit mit über 15 Sekunden Vorsprung auf Russell.

Für Nico Hülkenberg war das Rennen bereits in Runde 30 beendet, nachdem er mit technischen Problemen in der Box parken musste. Die Taktik von Ferrari, auf vielfache Reifenwechsel und das Ausnutzen des Safety-Cars zu setzen, zahlte sich voll aus und brachte Hamilton den historischen ersten Sieg in Rot





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formel 1 Lewis Hamilton Ferrari Grand Prix Mercedes Strategie Safety Car Sieger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton gibt Rennverlauf vorFerrari-Superstar Lewis Hamilton gibt Rennverlauf vor und Red Bull hat den kraftvollsten Motor. Maria Herrera führt die Gesamtwertung der Women's Circuit Racing World Championship 2026.

Read more »

'Der Kampf ist eröffnet': Hat Lewis Hamilton Chancen auf den Sieg?Lewis Hamilton weiter im Aufwind: Nach zwei 2. Plätzen steht er mit Ferrari jetzt erstmals in der ersten Startreihe - ist der erste Sieg in Rot schon in Barcelona fällig?

Read more »

Trotz 'fehlender Puste': Lewis Hamilton heiß auf Ferrari-SiegLewis Hamilton weiter im Aufwind: Nach zwei 2. Plätzen steht er mit Ferrari jetzt erstmals in der ersten Startreihe - ist der erste Sieg in Rot schon in Barcelona fällig?

Read more »

WM-Drama in Barcelona: Aus für Antonelli, erster Ferrari-Sieg für HamiltonLewis Hamilton hat seinen ersten Grand-Prix-Sieg für Ferrari gefeiert und Mercedes taktisch niedergerungen - Bitteres Aus für WM-Leader Antonelli

Read more »