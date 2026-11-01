Lewis Hamilton holt Pole-Position in Mexiko, Kimi Antonelli nahe am WM-Titel

Lewis Ferrari erzielt Pole-Position in Mexiko. Kimi Antonelli braucht Platz neun für die Krönung zum jüngsten Formel-1-Weltmeister hinter dem deutschen Champion.

Lewis Hamilton hat im Qualifying zum Großen Preis von Mexiko -Stadt die erste Pole-Position für Ferrari in dieser Formel-1-Saison errungen. Gleichzeitig steht der 20 Jahre alte Mercedes-Pilot Kimi Antonelli kurz davor, die Geschichte der Formel 1 zu schreiben. Ein neunter Platz im Rennen am Sonntag würde ihm die Krönung zum jüngsten Weltmeister der Disziplin sichern. Damit würde er den deutschen Rekordhalter Sebastian Vettel ablösen, der lange als Referenz für diesen Titel galt.

Historischer Moment für Ferrari und Hamilton

Die Pole-Position, die Hamilton für den Grand Prix am Sonntag um 21.00 Uhr MEZ erzielte, ist ein bedeutender Meilenstein in seiner Karriere. Es handelt sich um die 105. Pole-Position in seiner Laufbahn und die erste für die Scuderia Ferrari in der aktuellen Saison. Für den 41 Jahre alten britischen Fahrer ist es zudem seine erste Pole-Position seit mehr als drei Jahren. Hamilton beschrieb das Gefühl nach dem Qualifying als außergewöhnlich gut und gab an, dass ihm die Worte fehlten, um seine Emotionen angemessen auszudrücken. Dieser Erfolg markiert einen Wendepunkt für Ferrari, das seit Jahren um die Rückkehr an die Spitze kämpft, und unterstreicht Hamiltons anhaltende Konkurrenzfähigkeit trotz der langen Dürre.

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Antonellis Weg zum WM-Titel

Während Hamilton die Pole-Position sicherte, sah sich Kimi Antonelli in der Qualifikation mit Herausforderungen konfrontiert. Der italienische Mercedes-Pilot kam nicht über den fünften Rang hinaus. Allerdings profitiert er von einer Strafe gegen Max Verstappen, wodurch er aus der zweiten Reihe, Position vier, starten kann. Diese Startposition ist entscheidend für seine WM-Hoffnungen. Antonelli muss im Rennen mindestens den neunten Platz erreichen, um die Weltmeisterschaft vorzeitig für sich zu entscheiden. Der Fokus liegt nun stark auf seiner Konstanz und seinem Geschick im Rennen, da jeder Punktzähler unter den Top-Ten entscheidend sein kann.

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Spannungen in der WM-Top-Three

Die aktuelle WM-Situation bietet eine dramatische Dreiecksbeziehung an der Spitze. Kimi Antonelli führt die Fahrerwertung klar an und ist nur zwei Runden vom Titel entfernt. Auf den folgenden Plätzen liegen die beiden Mercedes-Fahrer George Russell und Lewis Hamilton, die die einzigen beiden Piloten sind, die rechnerisch noch in den WM-Kampf eingreifen können. George Russell liegt als WM-Zweiter 123 Punkte hinter Antonelli, während Hamilton als dritter Gesamtfünfter 124 Punkte Rückstand aufweist. Diese enge Verfolgungsschlacht sorgt für maximale Spannung, auch wenn die Chancen der beiden Mercedes-Piloten auf den Titel mathematisch sehr gering sind.

Startaufstellung und strategische Details

Die Startaufstellung zum Großen Preis von Mexiko-Stadt wurde durch diverse Faktoren beeinflusst. Nach Hamilton und Russell belegte Charles Leclerc im zweiten Ferrari den dritten Platz. Max Verstappen, der im Red Bull Racing Cockpit saß, rutschte durch eine Strafe aufgrund eines Vorfalls im Training einen Platz nach hinten in der Startaufstellung. Diese Verschiebung ermöglicht es Antonelli, von der vierten Position zu starten, was seine Chancen auf einen sicheren Punktgewinn signifikant erhöht. Die Strategie für Antonelli ist daher klar: Er muss das Rennen sicher managen und darf keine unnötigen Risiken eingehen, um den neunten Platz zu halten. Für die Teams Ferrari und Mercedes bleibt das Rennen in Mexiko-Stadt ein wichtiger Test für die Zukunft, insbesondere da Hamiltons Formkurve mit dem neuen Fahrzeug positiv verläuft und Antonelli unter Druck beweist, dass er die Reife für die Titelverteidigung besitzt.