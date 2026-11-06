Lewis Hamilton kritisiert Ferrari-Teamchef Mattias Vasseur

Lewis Hamilton äußert sich scharf zu den Ereignissen in Mexiko und kündigt Gespräche mit Ferrari an. Der Siebenfache Weltmeister verteidigt seine Offenheit und kritisiert die Situation im Stall.

Lewis Hamilton hat seine tiefe Frustration über die Ereignisse beim Formel-1-Rennen in Mexiko offenbart. Der siebenfache Weltmeister gab in Brasilien zu, dass er nach dem vergangenen Sonntag noch immer verärgert ist. Er betonte, dass nun klärende Gespräche zwischen ihm und Ferrari erforderlich sind, um die Lage zu bereinigen.

Konflikt mit Ferrari nach Rennen in Mexiko

Der Kern des Streits liegt in der Runde nach dem Start in Mexiko. Charles Leclerc, Hamiltons Teamkollege bei Ferrari, griff den britischen Fahrer hartnäckig auf der Asphaltfläche an. Diese aggressive Fahrweise führte zu einer intensiven Funk-Kommunikation, bei der sich Hamilton mehrmals lautstark beschwerte. Hamilton argumentierte, dass Ferrari ohne diesen Vorfall den Sieg hätte holen können, verlor das Rennen jedoch an Max Verstappen von Red Bull.

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Während Hamilton den zweiten Platz belegte, landete Charles Leclerc auf dem vierten Rang. Diese Ergebnisse verschärften die Spannungen innerhalb des italienischen Rennstalls erheblich. Die Differenzen zwischen den Fahrern und der Führungsebene sind seitdem öffentlich geworden und erfordern nun eine direkte Konfrontation.

Position von Mattias Vasseur und Charles Leclerc

Mattias Vasseur, der Teamchef von Ferrari, bestätigte gegenüber Medienvertretern, dass er den Konflikt ernst nimmt. Er sagte mit leiser Stimme, dass er nach dem Rennen in Mexiko frustriert war und dies auch weiterhin ist. Daher sei es notwendig, dass Gespräche geführt werden, um die Situation zu klären. Vasseur plante diese Besprechungen für den Freitag rund um den Grand Prix von São Paulo im Autódromo José Carlos Pace in Interlagos.

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Die Anwesenheit der Beteiligten war durch logistische und persönliche Umstände erschwert. Vasseur war nach dem Großen Preis von Mexiko direkt nach Italien zurückgeflogen, um dort geschäftliche Angelegenheiten zu regeln. Charles Leclerc kam verspätet in Brasilien an, da er vor Ort blieb, um die Geburt seiner Tochter zu erleben. Diese zeitlichen Verschiebungen haben die direkte Konfrontation zunächst verzögert, doch nun steht die Aussprache an.

Hamiltons Offenheit und langfristige Strategie

Lewis Hamilton, der an diesem Wochenende sein 400. Formel-1-Rennen bestreitet, zeigte sich in diesem Zusammenhang unermüdlich in seiner Haltung. Er betonte, dass er stets respektvoll versucht habe zu agieren, dies jedoch schwierig sei, wenn er als neuer Teammitglied viele Veränderungen vorschlägt. Hamilton erklärte, dass er sehr offen sei und stets auf Fortschritt dränge, solange er in einem Team ist.

Der 41-Jährige versicherte, dass er seine Authentizität nie opfern werde. Er führte aus, dass er sein Herz auf der Zunge trage und sofort sage, was er in einem bestimmten Moment empfinde. Hamilton gab zu, dass es Momente gibt, in denen man Dinge sagt, die man später vielleicht bereut, doch er habe die Gewohnheit entwickelt, diese nicht zu bereuen. Er lehne es ab, sich für seine Ehrlichkeit zu entschuldigen.

Auswirkungen auf die Zusammenarbeit in der Formel 1

Die aktuellen Entwicklungen könnten erhebliche Auswirkungen auf die Teamdynamik in der kommenden Saison haben. Hamilton betonte, dass er sich niemals zum Schweigen bringen lasse und dies in der Vergangenheit auch nie getan habe. Für ihn ist die Zusammenarbeit mit allen Teammitgliedern essenziell, um gewinnen zu können. Dennoch wird er weiter Klartext reden, unabhängig davon, wie andere zu seinen Aussagen stehen.

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Max Verstappen von Red Bull profitierte indirekt von den internen Problemen bei Ferrari, da er den Grand Prix in Mexiko gewann. Hamiltons Position bleibt jedoch klar: Er wird keine Kompromisse bei seiner Kommunikationsweise eingehen. Die anstehenden Gespräche in São Paulo werden entscheiden, wie Ferrari mit der Situation umgeht und ob eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Hamilton, Leclerc und der Führungsebene möglich ist.