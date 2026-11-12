Lewis Hamilton kritisiert Israels Politik in Gaza nach Rafah-Besuch

Formel-1-Star Lewis Hamilton scharf kritisiert Israels Umgang mit dem Gazastreifen nach seinem Besuch am Grenzübergang Rafah. Er warf der Regierung Völkerrechtswidrigkeiten vor.

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat die israelische Regierung nach einem Besuch am Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen scharf kritisiert. Der 41-jährige britische Rennfahrer teilte auf Instagram eindrucksvolle Bilder von seinem Aufenthalt, die ihn in der umkämpften Region zeigen. Hamilton nutzte die Plattform, um seine Empörung über die humanitäre Lage auszudrücken und die Politik Israels als inhuman zu bezeichnen.

Schwere Vorwürfe gegen die israelische Regierung

Lewis Hamilton wirft der israelischen Regierung vor, über einen Zeitraum von drei Jahren einen Völkermord im Gazastreifen zu begehen. In seinen Postings bezeichnet er diese Periode als entsetzlich und betont, dass es eine große Ungerechtigkeit sei, wenn Menschen ihre Freiheit, ihre Sicherheit und ihre Würde vorenthalten werde. Der Motorsport-Star argumentiert, dass kein Mensch so behandelt werden dürfe, als wäre sein Leben weniger wert als das anderer. Diese deutlichen Worte richten sich direkt an die staatlichen Akteure, die für die aktuelle Situation verantwortlich gemacht werden.

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Der Kontext des Konflikts und die Hamas

Der aktuelle Gaza-Krieg wurde durch einen Terrorüberfall und ein Massaker der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober 2023 ausgelöst. Bei diesem Angriff wurden rund 1.200 Menschen getötet und etwa 250 Personen aus Israel entführt. Diese historischen Fakten bilden den Hintergrund, vor dem Hamiltons Kritik an der israelischen Reaktion stattfindet. Die israelische Regierung führt den Krieg als Antwort auf diese Angriffe, während internationale Beobachter wie Hamilton die Folgen für die Zivilbevölkerung in den Mittelpunkt ihrer Kritik rücken.

Eindrücke vom Grenzübergang Rafah

Während seines Besuchs vor Ort beschrieb Hamilton das Gefühl, sich außerhalb einer Einrichtung zu befinden, die sich wie ein Freiluftgefängnis anfühle. Er sagte, dass er an nichts anderes denken könne, als hineinzugehen, um zu helfen. Auf seinen Bildern sind voll beladene, parkende Lastwagen zu sehen. Hamilton betonte, dass sich auf diesen Fahrzeugen Lebensmittel befänden. Seine Beobachtungen am Boden sollen einen direkten Blick auf die logistischen Herausforderungen und die menschliche Komponente der Krise ermöglichen, die hinter den politischen Debatten oft verborgen bleibt.

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Kritik an der Blockade humanitärer Hilfsgüter

Lewis Hamilton listete zudem konkrete Materialien auf, die ihm im nahegelegenen Logistikzentrum zurückgewiesen wurden. Dazu zählten Schlafsäcke, Erste-Hilfe-Sets, medizinische Ausrüstung, Rollstühle und sogar Fußbälle für Kinder. Er bezeichnete diese Zurückweisungen als absurd und kritisierte die restriktive Handhabung humanitärer Hilfe. Diese spezifischen Beispiele untermauern seine Aussage, dass die Einschränkungen nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch auf unbegründeten Hürden beruhen, die den Alltag der Menschen im Gazastreifen zusätzlich erschweren.

Israelische Position und ägyptische Regulierung

Israel betont generell, dass es keine massiven Beschränkungen für humanitäre Hilfslieferungen gebe. Die Ausreise über den Grenzübergang Rafah wird jedoch nicht nur von Israel, sondern auch von Ägypten reglementiert. Laut der israelischen Regierung existieren nur solche Einschränkungen bei Materialien, die auch für kriegerische Zwecke missbraucht werden könnten. Diese Erklärung steht im Widerspruch zu Hamiltons Beobachtung, dass alltägliche Gegenstände des humanitären Bedarfs systematisch aufgehalten werden. Die unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Parteien verdeutlichen die komplexe geopolitische Situation an der ägyptisch-palästinensischen Grenze.