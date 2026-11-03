Nach dem Rennen in Mexiko fordert Lewis Hamilton härtere Strafen für Charles Leclerc. Diese Aktion schadet dem Teamgeist bei Ferrari erheblich und deutet auf zukünftige Konflikte hin.

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton hat im Rahmen der Formel 1-Saison 2025 durch sein Verhalten in der Boxenanlage von Mexiko für erhebliche Spannungen innerhalb des Rennstalls Scuderia Ferrari gesorgt. Nach dem Rennen verließ er seinen Wagen noch sichtlich aufgeregt und stieß dabei einen Roller um, was die allgemeine Unruhe im Team spürbar machte. Die aktuelle Stimmungslage wird maßgeblich durch den 41-jährigen britischen Fahrer beeinflusst, der selbst Teamwork fordert, aber handlungsentscheidend das Gegenteil demonstriert.

Konflikt nach Überholmanöver in Mexiko

Der unmittelbare Auslöser für die eskalierende Situation war ein Vorfall in der ersten Runde des Rennens, bei dem Charles Leclerc Lewis Hamilton überholte. Leclerc verließ dabei die Fahrbahn und kürzte die Strecke, was normalerweise den obligatorischen Positionsverlust nach sich ziehen würde. Allerdings ging diese Rückgabe der Position nicht automatisch vor, da auch Hamilton von der Strecke abkam. Als Konsequenz für das Abkürzen wurde Leclerc mit einer Strafe von fünf Sekunden belegt.

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Diese Sanktion reichte Hamilton jedoch nicht aus. Im Boxenfunk sowie in darauffolgenden Interviews forderte er öffentlich eine Verschärfung der Strafe für seinen Teamkollegen auf zehn Sekunden. Dies steht im direkten Widerspruch zu seiner öffentlichen Aussage auf der Pressekonferenz, bei der er betonte, dass Teamarbeit ein fester Bestandteil ihres Jobs und Vertrages sei. Diese Diskrepanz zwischen Wort und Tat untergräbt die notwendige Einheit im Cockpit.

Vergleich mit vergangenen Mercedes-Konflikten

Es ist nicht das erste Mal, dass Hamilton sein persönliches Interesse über die Teamdynamik stellt. Bereits im Jahr 2025 in Baku ignorierte er interne Absprachen, als Leclerc ihn mit frischeren Reifen vorbeilassen sollte. Das jetzige Verhältnis zwischen Hamilton und Leclerc erscheint zunehmend unversöhnlich. Die Art der Rivalität erinnert stark an die Situation zwischen Hamilton und Nico Rosberg im Jahr 2016 beim Mercedes-Team. Damals führten beide Piloten in Barcelona aggressive Manöver gegeneinander aus, um den Weltmeistertitel zu erringen. Der wesentliche Unterschied besteht heute darin, dass es bei Ferrari nicht um eine direkte Meisterschaftskampf-Situation zwischen den beiden geht, sondern um die langfristige Ausrichtung des Rennstalls.

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Kritik von Teamchef Fred Vasseur

Die wachsende Kluft im Team wurde von der Führungsebene scharf kommentiert. Der Ferrari-Teamchef Fred Vasseur übte deutliche Kritik an den beiden Piloten. Er merkte an, dass sowohl Hamilton als auch Leclerc keinen ausreichenden Respekt für das Team gezeigt hätten. Diese Äußerung unterstreicht die Dringlichkeit der Situation, da der Rennstall in der kommenden Saison als ernsthafter Kandidat für den WM-Titel gehandelt wird. Dies bestätigte erneut die Pole-Position, die Hamilton in Mexiko erzielte, und zeigt das hohe Leistungspotenzial des Wagens auf.

Zukünftige Perspektiven und Vertragslagen

Trotz der hohen individuellen Geschwindigkeit sind große kollektive Erfolge nur möglich, wenn die Teammitglieder an einem Strang ziehen. Ferrari muss sich daher in Kürze für eine klare strategische Richtung entscheiden. Die Wahl steht zwischen dem 28-jährigen Charles Leclerc, der im Juni einen neuen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet hat, und dem 41-jährigen Lewis Hamilton, der sich im letzten Jahr seines Vertrages befindet. Obwohl Hamilton immense historische Leistungen vorzuweisen hat, wird erwartet, dass er erkennen sollte, dass er nicht die langfristige Zukunft des italienischen Rennstalls darstellen kann. Ein rechtzeitiger Schritt zurück wäre notwendig, um zu verhindern, dass seine Karriere im internen Chaos endet.