Lewis Hamilton fordert strenge Strafe für Teamkollege Charles Leclerc, was die innere Zerrissenheit bei Ferrari offenbart und die Zukunft beider Piloters in Frage stellt.

Die interne Krise bei Ferrari hat ein neues, dramatisches Kapitel erreicht, in dem sich die Spannungen zwischen den beiden Topfahrern Lewis Hamilton und Charles Leclerc dramatisch zuspitzen. In Mexiko zeigte Hamiltons Reaktion auf ein Rennen, dass das Teamgefüge ernsthaft gefährdet ist und die Prioritäten des siebten Weltmeisters offenkundig vom kollektiven Erfolg abweichen. Statt Teamgeist zu demonstrieren, stellte sich Hamilton in den Vordergrund, indem er die Sanktion für Leclerc als unzureichend bezeichnete und eine härtere Bestrafung forderte. Dieses Verhalten untergräbt direkt die Aussagekraft seiner eigenen Worte zum Teamzusammenhalt und erzeugt massive Unruhe im Paddock der Scuderia.

Der mexikanische Vorfall als Katalysator

In Mexiko äußerte Hamilton während der Pressetätigkeiten die Befürchtung, dass Ferrari "große Probleme" habe, eine Aussage, die tief in die Psyche des Teams trifft. Kurz nach dem Verlassen seines Wagens, der sich noch immer im Zustand der Aufregung befand, stieß er unbefriedigt einen Roller in der Garage um, ein physikalisches Symbol für die instabile Situation. Die Marke Ferrari stand zuvor im Fokus, doch seit der Ankunft von Hamilton im vergangenen Jahr hat sich die Dynamik komplett gedreht. Der 41-Jährige sorgt mit seinen persönlichen Ausbrüchen dafür, dass er allein im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, oft aus völlig gegensätzlichen Gründen als das, was das Team benötigt.

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Ursachen des Konflikts um die Rennwertung

Der unmittelbare Auslöser für die aktuelle Eskalation war ein Vorfall in der ersten Runde, in dem Leclerc Hamilton überholte, dabei die Strecke verließ und dadurch einen Vorteil erlangte. Normalerweise hätte Leclerc die Position zurückgeben müssen, doch dies geschah nicht, da auch Hamilton die Fahrbahn verließ. Die Rennleitung verhängte daraufhin eine Fünf-Sekunden-Strafe gegen Leclerc, die Hamilton jedoch als nicht ausreichend empfand. Im Boxenfunk und später im Interview forderte Hamilton explizit, dass Leclerc eine Zehn-Sekunden-Strafe auferlegt bekommen müsste, was als eklatanter Verstoß gegen die Prinzipien der Teamarbeit gewertet wird.

Widersprüchliche Rhetorik und vergangene Vorfälle

Das Kuriose an dieser Situation ist der offensichtliche Widerspruch zwischen Hamiltons Forderungen und seinem eigenen Handeln. Später bei der Pressekonferenz betonte er noch einmal, dass das Team im Vordergrund stehen sollte und zitierte: "Als Team zu arbeiten, gehört zu unserem Job und zu unserem Vertrag." Indem er jedoch eine höhere Zeitstrafe für seinen Teamkollegen verlangte, tat er genau das Gegenteil dessen, was er öffentlich verteidigte. Hamilton ist nicht das erste Mal, dass er sich über interne Absprachen hinwegsetzt, wie sich bereits in Baku 2025 zeigte, als Leclerc Hamilton mit frischeren Reifen vorbeiließ, um ihm einen Vorteil zu verschaffen, ohne dass dies im Sinne des Teams war.

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Auswirkungen auf die Fahrerkonkurrenz und Zukunft

Das Verhältnis zwischen Hamilton und Leclerc scheint nun irreparabel beschädigt zu sein, mit einer Abneigung, die an die Konfrontationen zwischen Hamilton und Nico Rosberg im Jahr 2016 erinnert, als sich die Mercedes-Piloten in Barcelona gegenseitig von der Strecke fuhren. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass Hamilton und Leclerc nicht um den Weltmeistertitel fahren, sondern um die interne Harmonie. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur kritisierte zutreffend, dass beide Piloten "kein Respekt für das Team" gezeigt hätten. Für die kommende Saison könnte Ferrari ein Kandidat für den WM-Titel sein, wie die Pole-Position von Hamilton in Mexiko bewies, doch innere Kämpfe machen große Erfolge unmöglich.

Entscheidungen vor der Saison 2026

Ferrari muss in Kürze eine fundamentale Entscheidung darüber treffen, auf welchen Fahrer in Zukunft gesetzt wird. Charles Leclerc, 28 Jahre alt, hat erst im Juni einen neuen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet, während Lewis Hamilton, 41 Jahre alt, in sein letztes Vertragsjahr läuft. Hamilton sollte erkennen, dass er nicht die Zukunft des italienischen Rennstalls sein kann, und einen Schlussstrich ziehen, bevor seine Karriere im Chaos endet. Während die italienische Presse die Erfolge von Kimi Antonelli feiert und dessen WM-Titel als lange überfällig empfindet, bleibt die Frage offen, ob Ferrari die notwendige Einheit finden kann, um die Leistungsdichte in der Formel 1 zu bewältigen.