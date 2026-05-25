Lewis Hamilton's resurgence in Montreal

Lewis Hamilton's strong performance in Montreal, where he finished second to Kimi Raikkonen, is a significant step towards his first victory of the season. Despite facing challenges from his team and rivals, Hamilton remains optimistic about his chances of winning in Monaco, where the Ferrari has shown strong potential.

Lewis Hamilton zeigt wieder Zähne. Der Ferrari -Pilot rast in Montreal auf Platz zwei. Ist schon bald der erste Saisonsieg möglich? Auch für einen Rekordweltmeister kann ein zweiter Platz die Welt bedeuten.

"Ich liebe diesen Job, das ist der beste Job der Welt", sagte- sein bislang bestes Ergebnis im Ferrari hat den Optimismus zurückgebracht beim Engländer, der noch im vergangenen Winter wirkte, als sei für ihn das Karriere-Ende eine ernsthafte Option. Doch das zweite Jahr bei der Scuderia hat deutlich besser begonnen als das erste.

In China fuhr er im März als Dritter erstmals für Ferrari aufs Podest, Montréal brachte nun den bisherigen Höhepunkt in Rot: Rang zwei hinter dem überlegenen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes.

"Ich kann gar nicht erklären, wie tief wir graben mussten, um so eine Leistung rauszuholen", sagte Hamilton über die vergangenen Monate. Das Team habe im Hintergrund "Berge versetzt, damit ich mich mit dem Auto wohlfühle. Und endlich zeigt sich das in den Ergebnissen.

" Auch auf das Teamduell wirkt es sich aus: In drei der bislang fünf Grands Prix des Jahres landete Hamilton vorletztlich knapp vor seinem einstigen Dauerrivalen im Red Bull durch. Begünstigt wurde der zweite Platz auch durch einen ganz schwachen Sonntag von McLaren, Weltmeister. Dennoch wirkt Hamilton zuversichtlich, dass bald sogar aus eigener Kraft der erste Sieg gelingen könnte. Als nächstes geht es nämlich nach Monaco, und der Ferrari liegt hervorragend in den Kurven.

Unterlegen ist er den anderen Topteams bislang vor allem auf den Geraden, die gibt es in den Straßen des Fürstentums quasi nicht.

"Unser Auto könnte dort wirklich stark sein", sagte Hamilton und fügte grinsend an: "Das wird Spaß machen.





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