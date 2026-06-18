Lewis Hamilton's Victory for Ferrari: A Milestone and a Clear Signal to Scuderia

Lewis Hamilton's first win with Ferrari, after a 686-day absence, is a milestone for the Brit and a clear indication to the Scuderia. The team now needs to elevate him to the number one driver. Further updates from the race in Italy, considering Leclerc's challenges, Bottas' prospects, and the Ferrari-Mercedes rivalry. Also, boos to Koenigsegg's last appearance and the latest Honda X-Cam update. Keep following race updates for more insights. Stay tuned for exclusive interviews and highlights from Monza, one of the iconic tracks of Ferrari's. The discussion on the cars, tactics, and the key moments of the race also continues, ensuring that you're well informed on all aspects of the sport. A brief recap of the Monaco to Barcelona segment will also be available for those interested in a review of the most recent performances. Stay tuned for more updates, insights, and exclusive content for motorsports fans.

Nach 686 Tagen ist Lewis Hamilton zurück auf dem obersten Treppchen der Formel 1. Sein erster Sieg mit Ferrari ist ein Meilenstein für den Briten und ein klares Zeichen an die Scuderia.

Die muss ihn nun zum Nummer-eins-Fahrer erklären. Ein Kommentar.2019 beim Großen Preis von Italien. Der Monegasse krönte sich zum ersten Ferrari-Rennsieger auf der Heimstrecke in Monza seit 2010. Die Vormachtstellung des Ferrari-Eigengewächses innerhalb des italienischen Formel-1-Rennstalls ist seither offensichtlich.

Carlos Sainz erklärte bei seinem Ferrari-Abgang, dass er früh wusste, dass er fü





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