Lewis Hamilton und Ferrari: Teamkonflikt eskaliert nach Mexiko-Grand-Prix

Lewis Hamilton fordert härtere Strafe für Charles Leclerc. Der Konflikt bei Ferrari spitzt sich zu und gefährdet die WM-Chancen der Scuderia.

Lewis Hamilton hat das Betriebsklima bei Ferrari nach dem Grand Prix in Mexiko massiv gestört. Der siebenfache Weltmeister forderte eine höhere Zeitstrafe für seinen Teamkollegen Charles Leclerc, was als eklatanter Bruch des Teamworks gewertet wird. Diese Aktion untergräbt die Zusammenarbeit innerhalb der Scuderia und sorgt für erhebliche Unruhe im Stab.

Skandalöse Überholmanöver in Mexiko

Bei diesem Rennen kam es zu einer kritischen Situation in Runde eins, als Leclerc Hamilton überholte. Dabei verließ Leclerc die Strecke und kürzte ab, was normalerweise einen Positionsverlust bedeuten müsste. Da auch Hamilton von der Strecke abkam, blieb er zunächst in Führung. Die Rennleitung verhängte daraufhin eine Fünf-Sekunden-Strafe gegen Leclerc. Hamilton war damit nicht zufrieden und verlangte öffentlich eine Zehn-Sekunden-Strafe, um die Fairness zu wahren.

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Widersprüchliches Verhalten des britischen Stars

In der Pressekonferenz betonte Hamilton später, dass Teamarbeit ein fester Bestandteil seines Vertrags sei. Dies steht im direkten Widerspruch zu seinen Forderungen nach einer härteren Bestrafung seines Kollegen. Solche Selbstüberbietungen sind kein Einzelfall, wie bereits die Ereignisse in Baku 2025 zeigten. Dort ließ Leclerc Hamilton mit frischeren Reifen vorbei, was auf interne Absprachen hindeutet. Hamilton lebt somit das Gegenteil dessen, was er öffentlich verkündet.

Vergleich mit historischen Mercedes-Konflikten

Die Spannungen zwischen den Fahrern erinnern an die Auseinandersetzungen zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg im Jahr 2016 bei Mercedes. Damals wurden beide Piloten in Barcelona gegenseitig von der Strecke gefahren. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass Hamilton und Leclerc derzeit nicht direkt um die Weltmeisterschaft kämpfen, sondern für denselben Konstrukteur antreten. Diese Dynamik erschwert eine Versöhnung erheblich.

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Kritik von Teamchef Fred Vasseur

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur übte scharfe Kritik an den beiden Piloten. Er betonte, dass weder Hamilton noch Leclerc Respekt für das Team gezeigt hätten. Dieser Mangel an Zusammenhalt ist besonders problematisch, da die Leistungsdichte im aktuellen Feld extrem hoch ist. Große Erfolge sind nur möglich, wenn beide Fahrer an einem Strang ziehen und nicht gegeneinander arbeiten.

Zukunftsentwicklung und Vertragsfragen

Ferrari steht vor der schwierigen Entscheidung, wer langfristig im Fokus stehen soll. Charles Leclerc hat erst im Juni einen neuen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet und gilt als 28-Jähriger als die Zukunft des Teams. Lewis Hamilton befindet sich hingegen in seinem letzten Vertragsjahr. Trotz seiner Erfahrung kann er nicht die alleinige Lösung für die Probleme der Scuderia sein. Ein klares Signal ist notwendig, bevor die Karriere des Briten im Chaos endet.