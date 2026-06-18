Lewis Hamiltons langer Weg zum ersten Ferrari-Sieg im historischen Vergleich

Lewis Hamilton benötigte 31 Rennen für seinen ersten Sieg mit Ferrari. Ein Rückblick zeigt, wie schnell oder langsam andere legendäre Fahrer bei der Scuderia ihren ersten Triumph feierten - von sofortigen Erfolgen bis zu ungewöhnlichen Umständen.

Lewis Hamilton , der amtierende Rekordweltmeister , hat im 31. Rennen seiner Karriere mit Ferrari seinen ersten Grand-Prix-Sieg für die Scuderia errungen. Diese Zahl der benötigten Anläufe unterscheidet sich deutlich von einigen seiner legendären Vorgänger, die es teilweise auf Anhieb schafften.

Ein Blick in die Historie zeigt jedoch, dass nicht jeder Debütant sofort triumphierte - und manchmal sogar besondere Umstände eine Rolle spielten. Juan Manuel Fangio, der argentinische dreifache Weltmeister, wechselte 1956 zu Ferrari und gewann sein erstes Rennen, den Großen Preis von Argentinien.

Allerdings schied er ursprünglich mit einem Defekt an der Benzinpumpe aus und wurde später durch eine damals erlaubte Fahrerteilung mit Teamkollege Luigi Musso doch noch klassifiziert. Für Musso selbst blieb dieser Sieg in Argentinien der einzige Erfolg in seiner Ferrari-Karriere. Ähnlich erging es Mario Andretti, der 1971 in Südafrika sein erstes Rennen für Ferrari gewann, aber danach nie wieder für die Scuderia siegte. Andere Fahrer benötigten etwas mehr Geduld.

Kimi Räikkönen siegte 2007 in Australien beim ersten Einsatz und wurde später sogar Weltmeister, während Fernando Alonso 2010 in Bahrain debütierte und insgesamt elf Siege für Ferrari feierte, aber nie den Titel holte. Sebastian Vettel gewann erst im zweiten Rennen, Alain Prost im zweiten und Michele Alboreto im dritten.

Jose Froilan Gonzalez siegte im zweiten Einsatz, Carlos Reutemann und Peter Collins im dritten, Tony Brooks im dritten (nach vier Rennen, da er nicht beim Indy 500 startete), Niki Lauda im vierten und Patrick Tambay im vierten. Ludovico Scarfiotti folgte einer ähnlichen Anzahl. Interessant ist auch der Fall von Giancarlo Baghetti, der 1961 in Frankreich siegte, allerdings mit einem privat eingesetzten Ferrari, der nicht vom offiziellen Team betreut wurde - es blieb sein einziger Grand-Prix-Sieg.

Die Bandbreite reicht also von sofortigen Erfolgen bis zu langen Wartezeiten, wobei Hamilton mit 31 Versuchen einen neuen Rekord unter den Ferrari-Debütanten aufstellte, der in dieser Form einmalig ist





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