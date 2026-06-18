Lewis Hamiltons später erster Ferrari-Sieg im historischen Vergleich

Lewis Hamilton gewann beim 31. Einsatz seinen ersten Grand Prix für Ferrari. Ein historischer Überblick zeigt, wie schnell andere Fahrer nach ihrem Wechsel zur Scuderia ihre ersten Siege einfahren konnten.

Lewis Hamilton hat beim 31. Rennen seiner Formel-1-Karriere mit Ferrari seinen ersten Grand-Prix-Sieg für die Scuderia errungen. Diese Anzahl der benötigten Anläufe bietet Anlass, einen Blick auf die Debütsieg e seiner Vorgänger bei Ferrari zu werfen.

Giancarlo Baghetti aus Italien siegte bereits in seinem ersten Rennen, allerdings war sein Ferrari 156 1961 in Frankreich ein privat eingesetztes Fahrzeug und nicht vom officiellen Team betreut, weshalb es sein einziger Sieg blieb. Sebastian Vettel aus Deutschland gewann sein zweites Rennen für Ferrari, den Großen Preis von Malaysia 2015, nach einem dritten Platz beim Saisonauftakt. In seinen sechs Jahren bei Ferrari folgten insgesamt 14 Siege.

Alain Prost aus Frankreich fiel bei seinem Ferrari-Debüt 1990 in den USA aus, siegte aber bereits beim zweiten Einsatz, dem Großen Preis von Brasilien. Jose Froilan Gonzalez aus Argentinien sprang 1951 in Frankreich als Ersatz ein, musste das Auto während des Rennens an Alberto Ascari abgeben, und gewann dann beim Großen Preis von Großbritannien. Michele Alboreto wechselte 1984 zu Ferrari und siegte bereits im dritten Rennen, in Belgien.

Carlos Reutemann aus Argentinien gewann 1977 in Brasilien, sein zweites Rennen des Jahres, jedoch war es bereits sein dritter Ferrari-Einsatz, da er im Vorjahr einmal für die Scuderia gefahren war. Peter Collins aus Großbritannien gewann 1956 in Frankreich, seinem vierten Rennen des Jahres für Ferrari. Tony Brooks, ebenfalls Brite, siegte 1959 in Frankreich, in seiner zweiten Saison bei Ferrari, nachdem er im ersten Jahr dreimal angetreten war.

Niki Lauda aus Österreich siegte im vierten Rennen nach seinem Wechsel zu Ferrari 1974 in Spanien und errang in seiner Karriere bei Ferrari insgesamt 15 Siege und zwei WM-Titel. Patrick Tambay aus Frankreich kam 1982 als Ersatz für Gilles Villeneuve zu Ferrari und gewann bereits sein viertes Rennen, in Deutschland, gefolgt von einem weiteren Sieg 1983. Ludovico Scarfiotti, ein erfolgreicher Sportwagenpilot, startete nur sporadisch für Ferrari in der Formel 1 und gewann 1966 in Italien, seinem insgesamt vierten Einsatz.

Clay Regazzoni aus der Schweiz begann seine Formel-1-Karriere mit 30 Jahren bei Ferrari und siegte 1970 in Monza, seinem fünften Rennen. Jacky Ickx aus Belgien wechselte 1968 zu Ferrari und gewann in Frankreich, seinem fünften Einsatz, gefolgt von fünf weiteren Siegen. Mike Hawthorn aus Großbritannien gewann 1953 in Frankreich, seinem fünften Rennen, und holte später den WM-Titel 1958. Piero Taruffi aus Italien benötigte sechs Rennen, um 1952 in der Schweiz seinen einzigen Sieg für Ferrari zu feiern.

Jody Scheckter aus Südafrika wechselte spät in seiner Karriere zu Ferrari, siegte bereits im sechsten Rennen 1979 und wurde auf Anhieb Weltmeister. Hamiltons 31. Anlauf ist somit der späteste Debütsieg eines Ferrari-Piloten in der Geschichte der Marke





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