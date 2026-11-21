Der Schwimmer Lewis Pugh kritisiert die ökologischen Folgen des Konflikts im Persischen Golf. Greenpeace warnt vor einer Katastrophe durch Ölteppiche und Angriffe auf Tanker.

Der Umweltschützer und Langstreckenschwimmer Lewis Pugh hat in einem aktuellen Instagram-Post deutlich vor den verheerenden ökologischen Auswirkungen des militärischen Konflikts im Persischen Golf gewarnt. Er betonte, dass neben dem menschlichen Leid, dem Verlust von Leben und der Zerstörung von Wohngebieten die Natur selbst als oft übersehenes Opfer des Krieges leide.

Ölverschmutzung und Angriffe auf Tanker

Pugh berichtete von seinen eigenen Erfahrungen während eines dreitägigen Schwimmdurchgangs durch die strategisch zentrale und für den globalen Öl- und Flüssiggashandel unverzichtbare Meerenge. Kurz nach dem Start kam es in unmittelbarer Nähe zu einem massiven Vorfall, als ein Öltanker in einigen Kilometern Entfernung getroffen wurde. Die folgende Explosion sorgte dafür, dass das Meerwasser um den Schwimmer herum gewaltig schaukelte und die Situation prekär wurde.

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Die Umweltschutzorganisation Greenpeace stützt diese alarmierenden Beobachtungen mit weiteren Beweisen. Satellitenbilder zeigen eine Vielzahl von Ölteppichen auf der Wasseroberfläche, was die Sorge vor einer anstehenden ökologischen Katastrophe verstärken. Die Gruppe warnt eindringlich vor den Folgen der Kriegshandlungen, die insbesondere durch direkte Angriffe auf Tanker und die damit verbundene massive Freisetzung von Rohöl getrieben werden.

Strategische Blockaden und geographische Lage

Diese lebenswichtige Wasserstraße verbindet den Persischen Golf im Westen direkt mit dem Golf von Oman im Osten und fungiert als kritischer Engpass für den weltweiten Energiemarkt. Seit dem Ausbruch der militärischen Auseinandersetzungen zu Beginn des Februars hat der Iran den Schiffsverkehr durch Drohungen und konkrete Angriffe auf handelsschiffe weitestgehend lahmgelegt. Zusätzlich wird der Islamischen Republik vorgeworfen, Teile der Meerenge mit Minen versehen zu haben, um die Sicherheit der Schifffahrt weiter zu untergraben.

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Im Gegenzug dazu blockieren die USA iranische Häfen und Küstengebiete. Diese Maßnahme zielt darauf ab, der Islamischen Republik die dringend benötigten Einnahmen aus dem Ölexport zu verweigern und sie unter ökonomischen Druck zu setzen. Diese wechselseitigen Blockaden haben die Meerenge zu einem zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran gemacht, dessen Eskalation weiterhin gravierende Risiken birgt.

Forderungen nach sofortigen Maßnahmen

Lewis Pugh formulierte in seiner Nachricht eine klare und direkte Forderung an die beteiligten Konfliktparteien. Er appellierte an alle Seiten, die Kampfhandlungen unverzüglich zu stoppen und die blockierte Wasserstraße wieder vollständig zu öffnen. Darüber hinaus forderte er dringende Maßnahmen zur Beseitigung der bestehenden Umweltverschmutzung, um weitere Schäden an dem sensiblen marinen Ökosystem zu verhindern.

Die Kombination aus militärischen Operationen, der Minenlegeaktion und den nachlassenden Reinigungsversuchen in einer so belebten Handelsroute stellt eine immense Gefahr dar. Die sichtbaren Schäden, wie die durch Explosionen verursachten Wellenbewegungen und die satellitengestützten Nachweise von Ölfilmen, unterstreichen die Dringlichkeit des Aufrufs von Pugh nach einer sofortigen diplomatischen Entschärfung der Lage.