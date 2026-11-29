Wer für Abgeordnete arbeitet, könnte bald auf seine Loyalität zum Grundgesetz überprüft werden. Im Zweifel soll Landtag die Finanzierung verweigern.

Wer für Abgeordnete in Schwerin arbeitet, könnte künftig auf seine Loyalität zum Grundgesetz überprüft werden. Im Zweifel soll der Landtag die Finanzierung verweigern. Rund 4,8 Millionen Euro öffentliche Mittel stehen den 71 Landtagsabgeordneten in MV im Jahr für die Erstattung von Personalkosten zur Verfügung.

, entscheidet weitgehend eigenständig, wen er mit ins Parlament bringt. Mitunter haben dessen Mitarbeiter – übrigens bezahlt aus öffentlichen Mitteln – Zugang zu sensiblen Informationen, bereiten Anträge vor und formulieren Reden. Welche politischen Überzeugungen sie vertreten und ob sie sich womöglich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, war bisher eher zweitrangig. Künftig soll das nun stärker in den Blick genommen werden.

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SPD, Linke und Grüne erwägen, die Erstattung von Personalkosten an eine Überprüfung der Verfassungstreue von Abgeordneten- und Fraktionsmitarbeitern zu knüpfen. In dieser Woche wurde bei einer öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss des Landtages ausführlich darüber diskutiert. Noch gibt es keinen ausformulierten Gesetzesvorschlag dazu. Die politische Stoßrichtung der Koalition zeichnet sich allerdings bereits ab.