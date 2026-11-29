Álex Márquez muss wegen einer schweren Bronchitis im Krankenhaus bleiben und verpasst das Saisonfinale, während sein Bruder Marc Márquez seinen letzten MotoGP-Lauf bestreitet.

Der Spanier wird ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Bruder Marc bestreitet am Nachmittag sein letztes Rennen. Der Spanier Álex Márquez fehlt beim letzten MotoGP-Rennen seines Bruders Marc.

Der 30-jährige Spanier wurde aufgrund einer „schweren“ Form von Bronchitis ins Krankenhaus eingeliefert und verpasst das Saisonfinale am Sonntagmittag beim Großen Preis von Valencia. Dies teilte das MotoGP-Rennteam Ducati-Gresini mit. Der Katalane hatte bereits seit Donnerstag Fieber, konnte dennoch den vierten Platz im Qualifying sowie den sechsten Platz im Sprint am Samstag erreichen. Álex Márquez beendete die Saison 2025 als Vizeweltmeister – hinter seinem älteren Bruder Marc, der auch in diesem Jahr als Weltmeister feststeht.

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Am Freitag gab Marc Márquez überraschend seinen Rücktritt bekannt nach acht Titeln in der Königsklasse MotoGP und zehn Weltmeisterschaften insgesamt. Sichtlich bewegt sprach Marc Márquez von der „Angst“ vor der einen Verletzung zu viel. Am Sonntagnachmittag wird er von Startplatz zwei aus ins Rennen gehen – auf einem golden lackierten Motorrad. Er räumte ein, dass es „ein sehr schwieriger Tag“ werden würde: „Bei all diesen Emotionen kann ich nicht mein Bestes geben.