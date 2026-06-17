Álex Mumbrù soll Virtus Bologna künftig als Cheftrainer leiten - mögliche Doppelrolle als DBB‑Bundestrainer

Der spanische Trainer Álex Mumbrù steht im Fokus, da Gerüchte über einen Zweijahresvertrag mit dem EuroLeague‑Club Virtus Bologna kursieren. Gleichzeitig soll er seine Arbeit als Bundestrainer des DBB fortführen können. Die Entscheidung könnte sowohl den italienischen Klub als auch die deutsche Nationalmannschaft entscheidend prägen.

Der spanische Basketball trainer Álex Mumbrù steht derzeit im Fokus der europäischen Basketball welt, denn mehrere Quellen berichten, dass er als neuer Cheftrainer für den Traditionsverein Virtus Bologna verpflichtet werden soll.

Der italienische Club, der in der prestigeträchtigen EuroLeague und in der nationalen Lega Basket Serie A spielt, habe dem ehemaligen Nationaltrainer einen Zweijahresvertrag angeboten, der dem Klubbetrieb ein hohes Maß an Kontinuität und sportlicher Vision verleihen soll. Die offizielle Bestätigung seitens Virtus Bologna fehlt zwar noch, die Gerüchteküche brodelt jedoch bereits seit Wochen, sodass sich die Fans und Analysten gleichermaßen fragen, wie sich die mögliche Doppelrolle des Trainers auf seine Arbeit auswirken wird.

Die Berichte von spanischen Sportjournalisten, insbesondere der renommierten Tageszeitung "Marca", belegen, dass eine besondere Vereinbarung getroffen worden sein könnte, die es Mumbrù ermöglichen würde, sowohl die Position des Bundestrainers des Deutschen Basketball Bundes (DBB) als auch die des Klubchefs bei Virtus Bologna gleichzeitig auszuüben. Diese Lösung sei nicht nur ein Ausnahmefall, sondern ein strategischer Schritt, um das Know‑how eines Weltklassentrainers zugleich für die Weiterentwicklung des deutschen Nationalteams und für die Wettbewerbsfähigkeit eines der ältesten Basketballclubs Italiens nutzbar zu machen.

Mumbrùs bisherige Laufbahn ist von eindrucksvollen Erfolgen geprägt. Im vergangenen Sommer führte er die deutsche Nationalmannschaft im Finale des Europameisterschafts-Turniers 2025 zu einem sensationellen Sieg über die Türkei (88:83) und bescherte damit dem DBB den ersten Titel seit Jahrzehnten. Der Vertrag mit dem DBB läuft zunächst bis Ende 2026, beinhaltet jedoch eine Optionsverlängerung bis zur Weltmeisterschaft 2027 sowie zu den Olympischen Spielen 2028, was dem Trainer ein langfristiges Planungsspielraum gibt.

Vor seiner nationalen Tätigkeit war Mumbrù von 2022 bis 2024 Cheftrainer von Valencia Basket, einem der Topclubs Spaniens. Während seiner zweijährigen Amtszeit stand er 133 Mal in der spanischen Endesa Liga, der EuroLeague und dem spanischen Pokal (Copa del Rey) am Spielfeldrand, wobei er 63 Partien als Sieger verbuchte.

Trotz dieser respektablen Bilanz und der zweifachen europäischen Titel als Spieler - Weltmeister 2006 und Europameister 2009 - entschied sich Valencia im April 2024, die Zusammenarbeit zu beenden, wobei man ihm für seine Professionalität und sein Engagement dankte. Auch als Spieler blickt Mumbrù auf eine glanzvolle Karriere zurück. Er wurde 2006 Weltmeister, 2009 Europameister und 2007 spanischer Meister mit Real Madrid, bevor er sich nach seiner aktiven Laufbahn dem Trainerberuf zuwandte.

Seine vielseitige Erfahrung aus Spieler- und Trainerperspektive macht ihn zu einem attraktiven Kandidaten für Vereine, die nach einer neuen sportlichen Identität suchen. Sollte die angedachte Kombination aus National- und Klubtrainer realisiert werden, könnte dies ein Signal an andere europäische Verbände senden, dass flexible Vertragsmodelle durchaus machbar sind.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie das Spannungsfeld zwischen den Verpflichtungen gegenüber dem DBB und den hohen Erwartungen von Virtus Bologna, das in den letzten Jahren regelmäßig um die Spitzenplätze in der EuroLeague kämpft, im Alltag ausgehandelt wird. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass Mumbrù in den kommenden Wochen ein detailliertes Angebot erhalten wird, das sowohl sportliche als auch finanzielle Komponenten umfasst.

Die Entscheidung könnte nicht nur die Zukunft des italienischen Clubs, sondern auch die weitere Entwicklung des deutschen Nationalteams maßgeblich beeinflussen





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