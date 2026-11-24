Lexie Shoaibi hat durch die Rolle der Mandy in Grand Theft Auto VI internationale Bekanntheit erlangt und ihre Social-Media-Präsenz massiv ausgeweitet.

Lexie Shoaibi erlebt derzeit einen unverhofften Karrieresprung durch ihre Beteiligung an dem Videospiel Grand Theft Auto VI. Die 32-jährige Schauspielerin leiht der Nebenfigur Mandy nicht nur ihre Stimme, sondern performte auch deren Bewegungen mittels Motion-Capture-Technologie. Diese technische Leistung hat dazu geführt, dass Shoaibi plötzlich im globalen Fokus der Spielgemeinschaft steht und als die reale Person hinter der virtuellen Figur identifiziert wird.

Die Rolle Mandy und die Entstehung des Hypes

Die Spieler begegnen Mandy sehr früh in der Handlung des Spiels in der fiktiven Ortschaft Key Lento. Der Protagonist Jason betritt ihr Haus, um im Auftrag des Vermieters ausstehende Mieteinzutreiben. Bevor die finanzielle Transaktion stattfindet, bittet Mandy ihn, ein verstopftes Waschbecken zu reparieren. Während Jason sich der Handlung widmet, flirtet Mandy auf eine sehr direkte und offensichtliche Weise mit ihm.

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Diese Interaktion hat sich schnell zu einem viralen Phänomen entwickelt. Obwohl die Figur Mandy in der Geschichte nur relativ kurz und in knapper Kleidung zu sehen ist, hat sie eine massive Fangemeinde aufgebaut. Dieser online entstandene Hype hat sich unmittelbar in Shoabihs realen Lebensstil übersetzt und dient nun als sprunghafter Karriereturbomotor für die eigentlich noch relativ unbekannte Darstellerin.

Explosives Wachstum in den sozialen Medien

Am 19. November gab Lexie Shoaibi offiziell bekannt, dass sie Teil des Casts von Grand Theft Auto VI ist. Zuvor hatte sie diese Information unter Verschluss halten müssen. Seit der Veröffentlichung des Spiels und der Bekanntgabe ihrer Identität erlebt ihr Instagram-Profil ein außergewöhnliches Wachstum. Innerhalb von nur fünf Tagen verzeichnete sie fast 210.000 neue Follower.

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Bis zum Dienstagabend, dem 24. November, hat sich ihre Follower-Anzahl auf knapp 300.000 stabilisiert. Shoaibi dankte der Community für die unerwartete Aufmerksamkeit auf ihrer Plattform. Sie schrieb, dass es keine Worte gäbe, um die Liebe und Unterstützung zu beschreiben, und betonte, dass die Situation einfach verrückt sei. Gamer aus der ganzen Welt wissen nun über ihr Profil Bescheid.

Ausbildung und bisherige Schaffenskraft

Trotz der globalen Bekanntheit war Shoaibi für diesen spezifischen Job nur etwa zehn Tage an den Drehorten tätig. Sie wurde in Washington geboren und lebt derzeit in New York. Ihre schauspielerische Ausbildung erhielt sie an der renommierten NYU Tisch School of the Arts. Ergänzt wurde ihr Können durch Schulungen am Stella Adler Studio.

Bisher war Shoaibi eher in kleineren Rollen zu sehen. Ein frühes Engagement hatte sie 2017 in der Anwaltsserie The Good Fight, wo sie die Figur Zoe darstellte. Außerdem wirkte sie als Sprecherin in der Disney-Animationsserie Hamster & Gretel mit. Ihre Filmografie umfasst zudem Kurzfilme wie Paradise by the Dashboard Light aus dem Jahr 2016 sowie Atom aus dem Jahr 2021.