Lexus TZ 2026: Der Entwurf der japanischen Luxusmarke für eine elektrische Zukunft

Mit dem Lexus TZ 2026 positioniert sich die Marke als echter Elektrifizierungspionier und bringt ein elektrisches Topmodell auf den Markt, das mit 5,10 Metern Länge, viel Platz und 313 bis 408 PS Systemleistung überzeugt. Der japanische Hersteller setzt dabei nicht auf Sparsamkeit, sondern auf Luxus, Komfort und aufreibendes Design. Mit innovativen Details wie virtuellen Tasten, Omotenashi-Gastlichkeit und einem großen Panoramadach wird Überraschungssinn großgeschrieben.

Der neue Lexus TZ 2026 markiert einen bedeutenden Schritt für die japanische Luxusmarke. Während viele Hersteller auf kompakte und günstige E-Autos setzen, positioniert sich Lexus mit einem imposanten Elektro-SUV am oberen Ende des Marktes.

Mit einer Länge von 5,10 Metern und einem Radstand von 3,05 Metern ist der TZ ein echter Koloss, der mit Modellreihen-Kompetenz und dreireihiger Sitzanlage wettbewerbsfähig ist. Möglich wird dieser Raumgewinn durch das Akku-Skateboard-Konzept, das auf traditionelle Verbrenner-Komponenten verzichtet und so eine geräumige Kabine ermöglicht. Selbst in der dritten Sitzreihe bleibt ausreichend Platz, und der Einstieg gestaltet sich komfortabel dank tiefer montierter Sitze. Das Gepäckabteil fasst trotz voll besetztem Innenraum vier Standard-Bordtrolleys, und bei umgeklappten Sitzen finden sogar zwei Fahrräder Platz.

Überraschend ist auch die Reichweite des TZ: Lexus bietet wahlweise einen Akku mit 77 oder 96 kWh, was 450 bis 540 Kilometer Fahrstrecke ermöglicht. Allerdings bleibt der TZ bei der 400-Volt-Technik, was zu Ladezeiten von bis zu 150 kW am Schnelllader führt.

Die Performancedaten sind dennoch beeindruckend: Die Basisversion liefert 313 PS aus einem vorderen E-Motor mit 227 PS und einem hinteren mit 120 PS, während die Top-Ausführung zwei Motoren mit je 227 PS kombiniert, die 408 PS Systemleistung und einen Sprint auf 100 km/h in nur 5,2 Sekunden ermöglichen. Der Lexus TZ vertritt die Idee jenseits reiner Technik, indem er ein einzigartiges Fahrgefühl mit hochwertigen Materialien und innovativen Details verbindet.

So setzt die Marke ihr Konzept von Omotenashi perfekt um, das für perfekte Gastlichkeit steht. Dazu gehören Einzel-Glückssitze mit Beinauflage in der zweiten Reihe, Infrarot-Fußwärme, das bisher größte Panoramadach der Marke und Bambus-Applikationen. Das Armaturenbrett zeigt virtuelle Tasten, die bei Annäherung aufleuchten und haptisches Feedback geben. Einzigartige Exklusivausstattung wie ein Beifahrer-Screen gibt es allerdings nur in bestimmten Märkten, z.

B. China. Trotz seiner Größe soll der TZ sich dynamisch und präzise fahren: Hier kommen eine Hinterachslenkung und ein „Rear-Comfort“-Modus zum Einsatz, die für ein ausgewogenes Fahrgefühl sorgen.

Zudem überzeugt die innovative Steuersoftware, die eine simulierte Achtgang-Automatik imitiert, um das Fahrvergnügen zu optimieren. Der Preis für den Lexus TZ bleibt derzeit noch im Dunkeln, doch angesichts der Preise des bereits etablierten RX (ab knapp 75.000 Euro) liegt die Schätzung für das Einstiegsmodell nahe der 100.000-Euro-Grenze





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Lexus TZ 2026 Elektroauto Luxus-SUV Omotenashi Elektrifizierung

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