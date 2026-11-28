Leyla Heiter will mit einer Spritze endlich vom Rauchen loskommen. Doch vor dem ersehnten Termin kommen ihr Zweifel an der Methode.

möchte ihrer Nikotinsucht endlich ein Ende setzen! Für die Reality-TV-Bekanntheit steht ein lang ersehnter Termin an: Sie lässt sich eine sogenannte Anti-Raucher-Spritze verabreichen, die ihr dabei helfen soll, vom Rauchen loszukommen.

In ihrer-Story nimmt sie ihre Fans mit auf den Weg dorthin. Nach monatelangem Warten ist ihr die Nervosität deutlich anzumerken. , erzählt sie ihren Followern. Gleichzeitig ist sie gespannt, ob die Behandlung bei ihr wirklich so wirkt, wie sie es sich erhofft.

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Ihre Vorfreude ist also mit einer ordentlichen Portion Ungewissheit verbunden. Auch die angebliche Wirkungsweise der Spritze erläuterte Leyla ihren Followern. Ihren Angaben zufolge wird das Mittel am Ohr oder direkt dahinter injiziert und soll anschließend das Verlangen nach Zigaretten reduzieren. Bereits am Vortag habe man ihr erklärt, dass sich die Wirkung ähnlich anfühlen könne wie das Gefühl unmittelbar nach dem Rauchen einer Zigarette.