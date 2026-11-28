Vier Jahre ertrug sie die Schläge, Beleidigungen und sogar Mord-Versuche. Im Video erzählt sie, warum sie trotzdem bei ihrem Ex-Freund gelieben ist.

Heute ist Leyla Heiter glücklich mit ihrem Mann Mike verheiratet. Doch als Teenager geriet der Realitystar in eine Beziehung, die von Beleidigungen, Schlägen und Todesangst geprägt war.

Im RTL-Interview erzählt Leyla, was sie damals durchmachen musste, und möchte anderen betroffenen Frauen Mut machen. Heute ist Leyla glücklich mit Mike Heiter verheiratet und fühlt sich endlich sicher.

Advertisement

Advertisement

„Ich habe öfter Schlampe gehört oder sonstiges wie Schatz. “ Es sind erschütternde Worte, mit denen Leyla Heiter im RTL-Interview auf Mallorca auf ihre Vergangenheit zurückblickt. Als Teenager kommt sie mit ihrem damaligen Freund zusammen. Die ersten zwei Jahre läuft die Beziehung gut, doch dann verändert sich das Verhalten ihres Partners.