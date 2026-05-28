Der Konzern soll über einen Verkauf seines TV-Geschäfts gesprochen haben, möglicherweise an den chinesischen Hersteller Hisense.

LG könnte vor einem drastischen Umbau stehen. Laut einem Bericht aus Südkorea soll der Konzern sogar über einen Verkauf seines TV-Geschäfts gesprochen haben. Als möglicher Interessent gilt der chinesische Hersteller Hisense .

In Peking sei bereits über mögliche Umstrukturierungen bei LG gesprochen worden. Laut dem Bericht bestreitet der Konzern konkrete Verkaufsverhandlungen. Trotzdem sorgen die Spekulationen international für Aufmerksamkeit. Der Zeitpunkt der Berichte überrascht viele Branchenbeobachter nicht.

LG zählt zwar weiterhin zu den weltweit bekanntesten TV-Herstellern und ist besonders bei OLED-Fernsehern stark vertreten. Gleichzeitig wächst der Druck durch Konkurrenten aus immer weiter. Vor allem Hisense und TCL gewinnen mit günstigeren Preisen und moderner Technik neue Kunden. Laut Marktforschern von Omdia liegt der Marktanteil von LG inzwischen nur noch bei rund zehn Prozent.

Der Rückzug aus der großen LCD-Panel-Produktion belastet den Konzern zusätzlich. Damit verliert LG wichtige Vorteile bei Kosten und Lieferketten. Auch die Gewinnmargen im TV-Geschäft sollen zuletzt nur noch bei ein bis zwei Prozent gelegen haben. Für Hisense wäre eine mögliche Übernahme ein riesiger Schritt.

Der Hersteller wächst seit Jahren stark und verkauft inzwischen nicht mehr nur günstige Fernseher, sondern auch große Mini-LED- und Premium-Modelle. Noch ist allerdings offen, ob LG seine TV-Sparte tatsächlich verkaufen will. Klar ist aber schon jetzt: Der weltweite Wettbewerb im TV-Bereich wird immer intensiver. Die Konkurrenz zwischen den Herstellern wird immer größer, und die Preise werden immer günstiger.

LG muss sich daher anpassen, um nicht weiter zurückzufallen. Der Konzern muss sich entscheiden, ob er seine TV-Sparte verkaufen will oder ob er weiterhin im Markt bestehen will. Die Entscheidung wird nicht leicht sein, aber LG muss sich anpassen, um nicht weiter zurückzufallen. Der weltweite Wettbewerb im TV-Bereich wird immer intensiver, und die Konkurrenz zwischen den Herstellern wird immer größer. LG muss sich daher anpassen, um nicht weiter zurückzufallen





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LG Hisense TV-Geschäft Übernahme Weltwettbewerb

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