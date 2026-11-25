Die Redaktion testet die 34-Zoll-Monitore LG UltraGear, Philips 34E1C5600 und MSI Pro MP341CQWDE auf Leistung, Ausstattung und Preis-Leistung.

Ultrawide-Monitor e mit 34 Zoll Diagonale bieten Platz für zahlreiche Fenster, große Tabellen und Spiele im breiten Format. Die Redaktion hat drei aktuelle Modelle auf ihre Eignung für Gaming, Multimedia und professionelle Büroarbeit untersucht. Der Fokus lag dabei auf der Bildqualität, der Ausstattung und dem Preis-Leistungs-Verhältnis der Geräte am Markt.

LG UltraGear 34GX90SA-W als Allrounder

Der LG UltraGear 34GX90SA-W überzeugt Gamer und Multimedia-Fans mit einer breiten Palette an Funktionen zu einem fairen Preis. Das OLED-Display liefert eine scharfe Darstellung, knackige Farben und ein sattes Schwarz. Dank HDR-Unterstützung entstehen herausragende Kontraste, die auch für die anspruchsvolle Bild- und Videobearbeitung taugen. Eine nahezu vollständige Farbraumabdeckung garantiert dabei präzise Farbdarstellungen.

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Beim Zocken liefert der Monitor hohe Leistung: 240 Hertz sorgen für butterweiche Bewegungen. Die rasante Schaltzeit von 2,6 Millisekunden eliminiert Nachzieh-Effekte fast vollständig. Die Krümmung des Displays taucht den Nutzer zudem direkt ins Geschehen. Für Competitive-Gamer können diese Werte einen echten Wettbewerbsvorteil bedeuten. Im hellen Großraumbüro überzeugen Helligkeit und das matte OLED-Panel durch die gute Unterdrückung von Spiegelungen.

Die Ausstattung des LG umfasst einen USB-C-Anschluss, der Bild und Ton überträgt und das Notebook gleichzeitig mit Strom versorgt. LG hat dem Monitor zudem leistungsstarke Lautsprecher verpasst, die laut und kraftvoll klingen. Nach Feierabend kann das Gerät als Fernseher fungieren. Mit einer mitgelieferten Fernbedienung und SmartTV-Software laufen Dienste wie Netflix direkt auf dem Monitor. Das Gerät ist somit ein echtes Multitalent.

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Philips 34E1C5600 für das professionelle Büro

Der Philips 34E1C5600 punktet mit einer herausragenden Farbraumabdeckung, wodurch Bilder kräftig und natürlich wirken. Ein hoher Kontrast verleiht dem Bild Tiefe und die hohe Helligkeit sorgt dafür, dass Texte auch in lichtdurchfluteten Räumen gut ablesbar bleiben. Das Arbeitstempo ist ebenfalls hoch: 100 Hertz machen Scrollen und Mausbewegungen angenehm flüssig.

Ergonomie spielt bei diesem Modell eine große Rolle. Der Monitor lässt sich in der Höhe verstellen und neigen, was Nackenbeschwerden bei langen Arbeitstagen vorbeugt. Für gelegentliches Zocken sind die Schaltzeiten völlig in Ordnung. Die Ausstattung ist besonders spendabel: Über USB-C landen Bild und Ton auf dem Monitor, gleichzeitig lädt er angeschlossene Notebooks mit bis zu 65 Watt.

Zusätzliche Anschlüsse umfassen HDMI und DisplayPort. Eine integrierte 5-Megapixel-Webcam mit Linsenabdeckung dient der Sicherheit bei Videocalls. Obwohl die eingebauten Lautsprecher ordentlich laut werden, klingt der Ton etwas blechern. Der Philips bringt dennoch fast alles mit, was für einen aufgeräumten Homeoffice-Schreibtisch nötig ist: viel Platz, starkes Bild und Webcam.

MSI Pro MP341CQWDE als budgetfreundliche Alternative

Der MSI Pro MP341CQWDE steht den teureren Modellen bei der Farbdarstellung in nichts nach. Die Farbraumabdeckung liegt bei fast 100 Prozent, wodurch Farben satt und natürlich wirken. Obwohl kein OLED-Panel verbaut ist, fällt der Kontrast kräftig aus. Tabellen, Browserfenster und Filme lassen sich damit gut genießen.

Allerdings ist die maximale Helligkeit eher mäßig, weshalb das Modell nichts für Tageslicht-Büros ist. Ein Pluspunkt sind die gemessenen 100 Hertz. Scrollen, Mausbewegungen und Animationen wirken sichtbar flüssig. Die Schaltzeit von 13,2 Millisekunden ist für die meisten Gelegenheits-Gamer ausreichend. Der fair gehaltene Preis macht fehlende Komfort-Extras wett.

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Der Bildschirm lässt sich nur neigen und verfügt über keinen USB-C-Anschluss. Dafür gibt es DisplayPort, zwei HDMI-Ports und einfache Lautsprecher. Auch beim Stromverbrauch hält sich der MSI angenehm zurück. Mit 25 Watt ist er ausgesprochen sparsam. Wer auf die fehlenden Extras verzichten kann, erhält ein vernünftiges Arbeitsgerät.

Testverfahren und Bewertungskriterien der Redaktion

Selbst der beste Desktop-PC wirkt ohne ordentlichen Bildschirm nur halb so gut. Auch für Notebooks im Homeoffice sind separate Monitore oft unverzichtbar. Die Redaktion klärt mit einem aufwendigen Testverfahren, was einen guten Bildschirm auszeichnet. Entscheidend ist die Bildqualität. Wie viele Farben die Kandidaten darstellen, zeigt die Farbraumabdeckung.

Ein Farbsensor misst die Abdeckung, während eine Software definierte Farben ausgibt. Zusätzlich prüfen die Tester Farbtreue, Helligkeit und Kontrast. Wichtig ist zudem die Anzahl der Pixel, also die Auflösung. Pluspunkte gibt es für gute Ergonomie und komfortable Bedienung. Mitgelieferte Kabel und zusätzliche Anschlüsse fließen ebenfalls in die Bewertung ein.

Extras wie Webcam, Lautsprecher und USB-Verteiler schlagen sich positiv in der Note nieder. Diese Kriterien sorgen für eine transparente und fundierte Einschätzung der geprüften Ultrawide-Monitore. Nutzer erhalten so eine klare Entscheidungshilfe für den Kauf eines neuen Displays.