LG verkauft 115-Zoll-Fernseher 115QNED93B6 in Deutschland

LG führt den 115-Zoll-Fernseher 115QNED93B6 in Deutschland ein. Das Modell kostet rund 7.000 Euro und drückt mit diesem Preis den Markt für große Displays.

LG hat den Verkauf des 115-QNED93B6 Fernseher s in Deutschland gestartet. Das Gerät kostet rund 7.000 Euro und gilt als kostengünstige Option im Vergleich zur Konkurrenz. Die对角线 von fast 292 Zentimetern bietet eine enorme Bildfläche.

Technische Ausstattung und Preisgestaltung

Das Modell 115QNED93B6 von LG ist aktuell für etwa 7.000 Euro erhältlich. Dieser Preis positioniert das Unternehmen im unteren Segment dieser exklusiven Produktkategorie. Im Vergleich dazu kostet ein Standardfernseher mit 55 Zoll nur einen Bruchteil dieser Summe. Die Diagonale des neuen Riesen beträgt knapp 292 Zentimeter.

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Diese Abmessung macht den Bildschirm mehr als viermal so groß wie einen üblichen 55-Zoll-Fernseher. Die technische Basis bildet eine QNED-Technologie. Diese steuert die Helligkeit in bestimmten Zonen des Bildschirms. Solche Zonen verbessern den lokalen Kontrast erheblich.

Für ein Gerät dieser Dimension ist die Ausarbeitung der Zonen jedoch technisch eher als mittleres Niveau einzustufen. Hochpreisige Mini-LED-Modelle anderer Hersteller nutzen oft ein Vielfaches mehr an lokalen Dimmzonen. Trotzdem bleibt die Darstellung für den durchschnittlichen Nutzer beeindruckend.

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Hintergründe zur Panel-Produktion

LG nutzt für diesen speziellen Fernseher Panels von TCL CSOT. Dieser Hersteller ist ein Tochterunternehmen des chinesischen Wettbewerbers TCL. Der Grund für diese Entscheidung liegt in der aktuellen Produktionskapazität. TCL CSOT ist derzeit der fast einzige Hersteller, der LCD-Panels in dieser enormen Größe fertigen kann.

Hisense weicht in diesem Bereich auf ein 116-Zoll-Panel des chinesischen Herstellers BOE aus. Diese Abhängigkeit von wenigen Lieferanten prägt den Markt für ultragroße Displays. Die Partnerschaft mit TCL CSOT ermöglicht LG den Einstieg in dieses Nischengeschäft.

Marktpositionierung und Wettbewerbsdruck

Mit einem Preis von 6.999 Euro ist der neue Fernseher von LG kein absolutes Schnäppchen. Dennoch liegt der Preis deutlich unter dem des Konkurrenten TCL. Das Modell C7K von TCL wird aktuell für 7.700 Euro gehandelt. Dieser Unterschied setzt einen deutlichen Preisdruck in der jungen Branche.

Als TCL im Jahr 2023 den ersten 115-Zoll-TV vorstellte, lag der Preis bei rund 27.000 US-Dollar. Umgerechnet entspricht dies etwa 24.000 Euro. Der starke Preisverfall innerhalb kurzer Zeit verdeutlicht die rapide Anpassung des Marktes. LG nutzt diese Dynamik, um Marktanteile zu gewinnen.

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Zukunftspläne und OLED-Entwicklungen

Bereits jetzt sind Streaming-Checks für 130-Zoll-LCD-Fernseher geplant. Diese größeren Modelle werden jedoch mindestens 50 Prozent teurer ausfallen. Der Preismarkt für extreme Größenordnungen bleibt daher hochpreisig. Parallel dazu arbeitet LG Display an OLED-Panels mit bis zu 111 Zoll.

Diese neuen OLED-Technologien könnten in Zukunft noch deutlich größere Fernseher ermöglichen. Die Kombination aus QNED und OLED bietet langfristige Perspektiven. LG positioniert sich damit sowohl im LCD- als auch im OLED-Segment. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt eine klare Trendwende zu größeren Heimkinos.