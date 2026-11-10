LG verkauft 115-Zoll-Fernseher für 6.999 Euro in Deutschland

LG bringt den 115QNED93B6 mit 115 Zoll Bildschrim für 6.999 Euro auf den deutschen Markt. Das Modell drückt den Preis im Segment der Riesenfernseher deutlich unter das Niveau der Konkurrenz.

Der südkoreanische Technologiekonzern LG Electronics hat den Verkauf seines ersten Fernsehers mit einer Bildschirmdiagonale von 115 Zoll offiziell in Deutschland gestartet. Das neue Modell trägt die Bezeichnung 115QNED93B6 und ist bereits ab sofort im Handel erhältlich. Der Preis für das hochauflösende Display liegt bei exakt 6.999 Euro.

Mit dieser Preisgestaltung positioniert sich LG Electronics aggressiv im noch jungen Marktsegment der ultragroßen LCD-Fernseher. Das Gerät misst knapp 292 Zentimeter in der Diagonale und übertrifft damit die Größe eines üblichen 55-Zoll-Fernsehers um mehr als das Vierfache. Für Endverbraucher, die eine beeindruckende Heimkino-Ästhetik suchen, stellt dieser Preispunkt ein signifikantes Angebot dar, da er unter dem Niveau vergleichbarer Konkurrenzprodukte liegt.

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Konkurrenzkampf im Riesenfernseher-Markt

Der Startpreis von 6.999 Euro unterliegt den aktuellen Angeboten der direkten Mitbewerber im deutschen Einzelhandel deutlich. Zum Vergleich: Das vergleichbare 115-Zoll-Modell C7K des chinesischen Herstellers TCL wird derzeit mit einem Preis von 7.700 Euro gehandelt. Durch diese Preispolitik setzt LG Electronics direkten Druck auf die Wettbewerber, ihre Margen oder Preise zu überprüfen. Dies ist ein strategischer Move, um sich als führender Anbieter in diesem Nischensegment zu etablieren, bevor sich die Preiskorridore weiter konsolidieren.

Der historische Kontext verdeutlicht die Bedeutung dieses Preisanstiegs. Als TCL den allerersten 115-Zoll-Fernseher im Jahr 2023 auf den Markt brachte, lag der Preis noch bei rund 27.000 US-Dollar. Umgerechnet entspricht dies einem Wert von etwa 24.000 Euro. Der heutige Verkaufspreis von knapp 7.000 Euro repräsentiert daher einen extremen Rückgang der Kosten für diese Displaytechnologie innerhalb weniger Jahre, was den Massenmarkt für derartige Geräte näher rückt.

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Technische Spezifikationen und Panel-Quelle

Die technische Ausführung des LG 115QNED93B6 basiert auf einer Mini-LED-Technologie, die für einen verbesserten Kontrast sorgt. Die Bildschirmansteuerung erfolgt über eine spezifische Anzahl an Zonen, die hellere und dunklere Bildbereiche individuell regeln. Für ein Gerät dieser enormen Größe wird diese technische Ausstattung jedoch als eher mittleres Niveau eingestuft. Hochpreisige Mini-LED-Modelle anderer Hersteller nutzen häufig ein Vielfaches an solchen Zonen, um ein präziseres Lichtmanagement zu gewährleisten.

Kurios ist dabei die Herkunft der Bildpaneele. LG Electronics nutzt für diesen eigenen Fernseher Paneele von TCL CSOT. Dies handelt sich um ein Tochterunternehmen des chinesischen Rivalen TCL. Der Grund für diese Lieferkette liegt in der aktuellen Produktionskapazität: TCL CSOT ist derzeit fast der einzige Hersteller, der LCD-Panels in dieser spezifischen Größe von 115 Zoll produziert. Lediglich der Hersteller Hisense weicht auf ein 116-Zoll-Panel des chinesischen Herstellers BOE aus, um ähnliche Formate anzubieten.

Zukünftige Display-Innovationen und Größen

Der Markt für ultragroße Fernseher entwickelt sich dynamisch weiter, und LG Electronics plant bereits größere Formate. Streaming-Checks berichten von Plänen für 130-Zoll-LCD-Fernseher. Diese nächsten Generation-Geräte sollen jedoch mindestens 50 Prozent teurer ausfallen als die aktuellen 115-Zoll-Modelle, was sie vorerst zu einem Premium-Produkt für sehr wohlhabende Kunden macht.

Neben LCD-Technologien arbeitet LG Display auch intensiv an OLED-Panels. Die Forschung konzentriert sich auf OLED-Displays mit einer Größe von bis zu 111 Zoll. Diese technologische Weiterentwicklung könnte in Zukunft noch deutlich größere OLED-Fernseher ermöglichen. Solche Geräte würden die Vorteile der OLED-Technik, wie perfekte Schwarzwerte und unendlicher Kontrast, mit der überragenden Bildfläche der Riesenfernseher kombinieren, um das Heimkino-Erlebnis auf ein neues Level zu heben.