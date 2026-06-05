LGL Group startet übertragbares Bezugsrechtsangebot zur Kapitalerhöhung

Die LGL Group, Inc. gibt den Beginn ihres übertragbaren Bezugsrechtsangebots bekannt, bei dem Aktionäre bis zu 6,55 Millionen neue Aktien zum rabattierten Preis von 6,90 USD erwerben können. Die Erlöse dienen dem Ausbau der Verteidigungstechnologie und kritischer Infrastrukturen.

Orlando, Florida - Das Unternehmen LGL Group, Inc. (NYSE American: LGL) hat heute den Start seines bereits angekündigten übertragbaren Bezugsrechtsangebots (Rights Offering) bekannt gegeben. Das Angebot sieht vor, dass an allen Aktionären, die am Stichtag (Record Date) im Aktienregister stehen, kostenfrei übertragbare Bezugsrechte (jeweils ein "Right") zugeteilt werden.

Jeder Aktionär erhält für jede im Besitz befindliche Stammaktie ein Bezugsrecht, das zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 6,90 US‑Dollar ausgeübt werden kann. Dieser Ausgabepreis liegt 3 % unter dem durchschnittlichen volumengewichteten Tagespreis (VWAP) der letzten dreißig Handelstage bis zum Tag vor dem Stichtag, also bis zum 3. Juni 2026. Die Bezugsrechte sollen voraussichtlich am 5.

Juni 2026 an die Aktionäre verteilt werden, und das Unternehmen plant, diese im Handelszeitraum an der NYSE American unter dem Kürzel "LGL RT" notieren zu lassen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börse. Die Erlöse aus dem Bezugsrechtsangebot werden voraussichtlich etwa 45,2 Millionen US‑Dollar betragen, sofern das Angebot vollständig gezeichnet wird. Diese Mittel sollen genutzt werden, um die übergeordnete Strategie des Unternehmens im Bereich Verteidigungstechnologie und resilienter Infrastrukturen weiter voranzutreiben, insbesondere Projekte im Zusammenhang mit Präzisionszeitmessung, Frequenztechnologie und angrenzenden kritischen Technologien.

Zusätzlich erhalten Inhaber, die ihr Grundbezugsrecht vollständig ausüben, das Recht, im Rahmen einer sogenannten Überzeichnungsprivileg‑Option weitere noch nicht verbriefte Aktien zu erwerben. Sollte die Gesamtnachfrage - also Grundzeichnungen plus Überzeichnungen - das angebotene Volumen überschreiten, wird die Zuteilung der zusätzlichen Aktien anteilig nach dem jeweiligen Umfang der ausgeübten Grundrechte erfolgen. Bezugsrechte, die über den Sekundärmarkt erworben wurden, berechtigen nicht zur Ausübung des Überzeichnungsprivilegs. Der Handel mit den Bezugsrechten soll voraussichtlich am 8.

Juni 2026 an der NYSE American beginnen und bis zum 22. Juni 2026 regulär fortgeführt werden, sofern das Angebot nicht verlängert wird. Das Bezugsrechtsangebot läuft regulär am 23. Juni 2026 um 17:00 Uhr Eastern Time ab, kann jedoch vom Vorstand um bis zu 30 Tage verlängert werden.

Die Ausübung der Rechte erfolgt auf Grundlage eines Bezugsrechtszertifikats, das als Anhang dem Registrierungsstatement (Form S‑1, Aktenzeichen 333‑295925) beigefügt ist und am 14. Mai 2026 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht wurde. LGL Group, Inc. ist ein diversifiziertes Holdingunternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Dienstleistungen, Handelsinvestitionen und Fertigung. Zu den Tochtergesellschaften zählen Precise Time and Frequency, LLC, ein weltweit tätiger Hersteller von industriellen Elektronikinstrumenten, sowie Lynch Capital International LLC, das sich auf wertschöpfende Investitionen konzentriert.

Das Unternehmen wurde 1928 in Indiana gegründet und 2007 in Delaware umfirmiert. Der Hauptsitz befindet sich in Orlando, Florida, und die Stammaktien werden unter dem Symbol "LGL" an der NYSE American gehandelt. Die Wachstumsstrategie von LGL Group fokussiert sich auf die Expansion bestehender und neuer Geschäftsbereiche in verschiedensten Industriezweigen, wobei die Wurzeln des Unternehmens bis in die frühen 1900er‑Jahre zurückreichen, als die Lynch Glass Machinery Company gegründet wurde, um Glasformmaschinen zu produzieren





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